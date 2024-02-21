РФ Федераций Советыште интеллектуальный собственность йодыш-влак шотышто советын заседанийже лийын. Тудым Федераций Совет председатель Валентина Матвиенко вӱден.
Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымыж почеш тиде мероприятийыште республикысе правительстве председательын икымше алмаштышыже Евгений Кузьмин лийын.
Заседанийын участникше-влак научно-технологический вияҥмаш шотышто региональный кугыжаныш программым ышташ, региональный бренд-влакым утларак шараш, квалифицированный кадр-влакым ямдылаш, интеллектуальный собственность сферым вияҥдаш полшаш кӱлмӧ нерген мутланеныт.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Л.Камалетдинова ямдылен