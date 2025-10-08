УВЕР ЙОГЫН

Подписчикет 10 тӱжем — верификацийым эрте

Лидия Шабдарова Comment(0) Материалым 3 гана онченыт

 

Социальный сетьлаште  10 тӱжем утла подписчикым погышо паблик ден канал-влак верификацийым, тергымашым, эртышаш улыт.

Тидын деч вара Роскомнадзор нунын шкешотан переченьыш пурта, увертара «Новости» РИА.

Каналым вӱдышӧ шке нерген, каналже нерген уверым Госуслуго, Роскомнадзорын сайтше але социальный сетьын чат-ботшо гоч колтышаш.

Переченьыш пуртымо деч вара каналын озажлан уведомлений толеш. Тушто специальный знак лиеш. Тиде знакым темдалын, ссылке почеш эртеда. Тыге тендан каналда тергымашым эрта.  Тидын деч вара те шке лаштыкыштыда рекламым вераҥден, донатым налын кертыда. Верификацийым эртыде, каналыште пост-влакым шындаш огеш лий.

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Усталык шӱлышан улат? Ушно!

И.С.Палантай лӱмеш тӱвыра да сымыктыш колледж пелен почылтшо Креатив индустрий школ 2024-2026 ийлан тунемше-влакым пога. Ушештарена, тушко 12-17 ияш лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

«Парижыште» шоган шӱрым шолтеныт

Марий Элысе уголовно-исполнительный системын пашаенже-влак коклаште кажне ийын шыжым кочкыш конкурс эртаралтеш. 

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

В Марий Эл осенью поменяется состав Общественной наблюдательной комиссии

Дан старт процессу подачи документов в Общественные наблюдательные комиссии регионов России. С 19 июля в течение 60 дней кандидаты лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий