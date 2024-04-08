ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Почмо омса кече, ярмиҥга, вашлиймаш да молат

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 9 гана онченыт

11-20 апрельыште кундемыштына Марий Эл Республикысе кыдалаш профессионал образованийын декадыже эртаралтеш

Палемдыме кечылаште школышто тунемше ден студент-влак олимпиадылаште шинчымашым ончыктат, спорт турнирлаште вийым тергат, научно-шымлыме пашаштым аралат. Тыгак производство экскурсий, мастер-класс, профессионал могырым тергымаш, вашлиймаш-шамыч эртаралтыт. Чыла тидын деч посна декаде жапыште вакансий ярмиҥга, Марий Элысе кӱкшӧ технологий-влак чемпионатын регионысо йыжыҥже, «Профессионалитет» федеральный программе кышкарыште Почмо омса кече, «Марий Элысе студент шошо-2024» фестиваль лийыт.

Г.Кожевникова

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