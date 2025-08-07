9 августышто Йошкар-Олан кечыжым палемдаш тӱҥалына. Олана пытартыш жапыште тӱзлана, пеледеш, моторештеш. Тӱрлӧ кундемыш лектын коштына гынат, чон садак шочмо верыш шупшеш.
Йолташ-влак, тыланда Йошкар-Ола мо дене шерге? Рӱдолан поснак могай верыштыже лияш, жапым эртараш келша?
Анна САННИКОВА, Россий сӱретче-влак ушемын Марий Элысе пӧлкажым вуйлатыше, сӱретче:
– Йошкар-Ола – мыйын шочмо-кушмо верем, тыште мыйын суртем, ача-авам, лишыл еҥем, йолташем-влак улыт. Тудым мый пеш йӧратем. Мемнан олана моткоч мотор, эреак у тӱсым налше, вияҥше. Икманаш, тудо тӱрлӧ тӱсан.
Йошкар-Олана ужар пӱртӱсшӧ дене кумылым нӧлта: уремлаште, скверлаште да парклаште шуко тӱрлӧ кушкыл, пушеҥге улыт. Тыште ласка, чылажат чонлан келшыше. Утларакше мылам тӱвыра да каныме рӱдӧ паркыште, Изи Какшан эҥер воктене, Пӱнчер отышто, Марий паркыште лияш келша. Йӧратем мый шып верым, кудывечым.
Светлана АЛЕКСАНДРОВА, Медведево посёлкысо 2-шо №-ан «Солнышко» йочасадын воспитательже:
– Ий-влак эртеныт… Тый волгалтыч,
Пеледыч йыр, Йошкар-Олам!
Шонымем Василий Рожкинын почеламут корнылаж гыч тӱҥалме шуо. Мутат уке, шочмо вер, шочмо кундем чылалан эн йӧратыме, эн шерге. Республикынан рӱдолаже эреак мотор, волгыдо, пагытлан келшыше лийын. Кызытшат ий еда, кече еда манме гаяк тӱзланен, моторештын, волгалтын шога. Икманаш, илыш дене тӧр кая. Олаштына шотлен пытараш лийдыме мотор вер- шамыч шочыныт, чоҥалтыныт. Тыгайжым изижланат да кугужланат ончен кошташ могай куанле! Чылт «тиде верыште веле мыланем келша, чонемлан ласка» манаш огеш лий. Кажне скульптуржо, кажне пеледышыже, каныме паркше, Кремльже, тоштерже – каласен пытарашат огеш лий, шкешотан улыт. Тыгела ончалат – Грецийыште, тугела – Турцийыште, вес векыла ончалат – Дагестаныште, эше вес веке – йомак тӱняште да моло вере улметла чучеш. Чылажымат ужын да шижын веле моштыман. Кугу тау чыла тидым шонен луктын, илышыш пуртен, чоҥен шогышо-влаклан.
Пелед, тӱзлане, Йошкар-Олана!
Наталья ЯМАЕВА, журналист, Йошкар-Ола:
— 39 ий гыч 22-шым Йошкар-Олаште илем. Университетым тунем пытарымек, тыштак «лакемын, вожым колтенам». Вес кундемыште ни илен, ни тунемын омыл. Икманаш, Йошкар-Олам вес олалан вашталтен омыл. Туге гынат, тудо мылам чот лишыл лийын манын каласен ом керт. Чонем дене шочмо-кушмо верыштем, Марий Турек районышто, улам да эртак тушто лиям.
Йошкар-Ола мо дене шерге? Тыште мый шинчымашым налынам, паша верым муынам да пелашем вашлийынам. Кызыт Йошкар-Ола – Анна ӱдырнан шочмо олаже. Ме Пушкин уремыште, оланан эн-эн-эн рӱдыштыжӧ илена, пӧртна ваштареш нулевой километрым ончыктышо меҥге верланен. Лачак Пушкин урем мыланем эн чот келша, тудын денак, нигуш вашкыде, эртен ошкылаш пеш чот йӧратем. Тиде урем тошто олан сынжым да шӱлышыжым арала. Тудым эше «шанчын, сымыктышын да тӱвыран» уремже маныт. Молан манаш гын, тыште ондак кинотеатр, кызыт лицей, сымыктыш школ, техникум, колледж, университет, театр верланеныт. Нимогай вес урем тыгай чот дене моктанен ок керт. Чыным ойлаш гын, «машина времени» лиеш ыле гын, кодшо курымын эртыше курымын 60-80-ше ийлашкыже пӧртылын, тошто олам ончалам ыле.
Алевтина БАЙКОВА
Авторын фотожо