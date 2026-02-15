Сымыктыш тӱня
Михаил Скобелев
Пел курым утла сӱретче-влакым кушта
Йошкар-Оласе художественный училищын 55 ияш лӱмгечыжлан пӧлеклалтше выставке кодшо арня мучаште Национальный художественный галерейыште почылтын.
Выставкым Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин почын. Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын саламлыме мутшым республикысе тӱвыра, савыктыш да калык-влакын пашашт шотышто министрын алмаштышыже Александр Луничкин лудын пуэн. Тудак варажым училищын директоржо Борис Маклашинлан министерстве деч пӧлекым, 100 тӱжем теҥгеаш сертификатым, кучыктен.
Выставкым почмашке мийыше-влак кажне радынам, пашам тӱткын шымлен онченыт, акленыт, шке семынышт лончыленыт. Сӱретче-влак Иван Богомолов ден Сергей Таныгин училищыште тунемме ийлам порын шарналтен каласкаленыт да тӧнежнам Москваштат сайын палат манын палемденыт, молан манаш гын тудо Совет Ушем жапыштат, кызытат элыштына ик эн сай сымыктыш ссузлан шотлалтеш. Тыште училищым вуйлатыше, туныктышо да тунемше-влакынат кугу суапышт уло. 55 ий эртен, а сӱретче-влакын апшаткудышт эреак у мастар-шамычым кушта.
Ончерыште тӱрлӧ ийысе выпускник-влакын произведенийыштым ужаш лиеш. Нунын коклаште кугу чапым налше, лӱмлӧ художник-влакын да самырык сӱретче-шамычын пашашт уло. Экспозицийыш Республикысе сӱрет сымыктыш тоштерын, Т.Евсеев лӱмеш калыкле тоштерын фондышт гыч, тыгак частный коллекцийла гыч радына-влакым чумырымо.
Выставкыште живопись, графике технике дене сӱретлыме 100 утла радына-влак, декоративно-прикладной сымыктыш, дизайн-проект ден театрально-декорационный направленийла дене кылдалтше паша-влак ончыкталтыт.
Михаил Скобелевын фотожо-влак.