Патриотизм шӱлышан пашалан

Волжский муниципальный районын администрацийжым вуйлатышын социальный йодыш шотышто алмаштышыже Сергей Сычёв Волжский район Шарача кыдалаш общеобразовательный школым вуйлатыше Валентина Гордеевалан «Патриотизм пашам эн сайын организоватлымылан» грантым торжественно кучыктен.
Тыгай награде дене Волжский муниципальный районын администрацийжын 2021 ий 11 февральысе 56-шо №-ан «Общеобразовательный организаций-влак коклаште патриотический воспитанийым пуымо шотышто пашам эн сайын организоватлымылан конкурсым эртарыме нерген» пунчалже да «2020-2025 ийлан Волжский районышто йоча-влаклан да молодёжлан патриотический воспитанийым пуымаш» подпрограмме дене келшышын палемденыт.
Г.Кожевникова