Патриот шӱлыш дене авалталтын

6 ноябрьыште Йошкар-Оласе 32-шо №-ан школышто тунемше-шамычын «Калыкемын Талешкыже» республикысе конференцийышт эртен.

Мероприятий Кугу Отечественный сарыште сеҥымылан 80 ий теммылан, Шочмо элым аралышын идалыкшылан пӧлеклалтын. Конференцийын организаторжо – Российысе Калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкаже. Тушто ӱдыр-рвезе-влак шымлыме пашашт дене палдареныт.

Ты кечынак школышто «Жена Героя. Мать Героя» фотовыставке пашам ыштен. Тушко 110 фоторадынам чумырымо. Ончерым ты проектын организаторжо Елена Чемоданова почын. Тудо школлан Кострома гыч поэтессе Светлана Короткован «Битва за Донбасс. Сохраняя память» книгажым пӧлеклен. Книгаште Елена Ивановнан эргыже, гвардий сержант Павел Чемодановлан пӧлеклалтше почеламут уло.

Фотовыставкым почмашке «Герои Марий Эл. Талешке-влак» кадр программын участникше-шамыч Александр Аликов, Илья Харькин да Руслан Панин миеныт.

– Тыгай мероприятий-влак самырык тукымлан поснак кӱлешан улыт, вет нуно патриотизм шӱлышыштым вияҥдат. Тыгак тыге ме воинна-влакым пагалымынам ончыктена, – каласен Руслан Панин.

Школын кокымшо пачашыштыже «Новости» увер агентствын «Хроники террора украинского неонацистского режима» выставкыжым ужаш йӧн лийын. А вес пачашыште Российысе сарзе-историй обществын «Герои и подвиги» ончер уна-влакым вучен. Тудо Кугу Отечественный сарын, СВО-н геройжо-влаклан пӧлеклалтын. Обмундирований, сарзе-влакын саргуралышт дене МарГУ-со «Воскресение» кычалше отрядын пашаеҥже-влак палымым ыштеныт. СВО-н участникше Алексей Вальман специальный военный операцийыште кучылталтше экипировко дене палдарен, йоча-шамычлан военный операцийлан ямдылалтмыж нерген каласкален, икымше полышым пуымо аптечкым ончыктен.

Мероприятийым торжественно почмашке Марий Эл Кугыжаныш Погын председатель Михаил Васютин миен.

– Шочмо элнан эрыкшым арален кодышо-влакын подвигышт нерген чыным тукым гыч тукымыш каласкалышаш, арален кодышаш улына. Тиде мемнан порысна, – каласен Михаил Зиновьевич.

Концерт программе пеш поян лийын. Кажне номерыште шочмо кундемым йӧратыме шӱлыш шижалтын. Концерт деч вара школыш чумыргышо-влак Кугу этнографий диктантым возеныт.

Михаил Скобелевын фотожо.