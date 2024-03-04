Пашаштым эн кугу кӱкшытыштӧ акленыт

Марий Эл МФЦ-н регионысо сетьше Россий Федераций Экономический вияҥмаш министерствын таумутшым налын
Марий Эл МФЦ-н регионысо сетьше «Российын шуко функциян эн сай рӱдерже» конкурсышто сеҥыше-влак радамыш логалын да «МФЦ-н изи региональный сетьше» категорийыште лауреат лийын. Конкурсыш Российын 70 субъектше гыч 149 участник ушнен.
Россий Экономический вияҥмаш министерствын таумутшым Марий Эл МФЦ-н дирекцийжылан республик правительстве председательын алмаштышыже Дмитрий Троицкий кучыктен да манын: «Награде геройжым муын. Кажныланда тауштем, тендан пашадам эн кугу кӱкшытыштӧ акленыт».
Таче Марий Элыште 17 МФЦ пашам ышта, нуно кече еда кум тӱжем еҥым обслуживатлат. Офислаште 200 утла кугыжаныш да муниципальный услугылам налаш йӧн уло.
МФЦ-н дирекцийжым вуйлатыше Оксана Мельникын палемдымыж почеш, республикнан шуко функциян рӱдерлаштыже ыштыше пашаеҥ-влак калыклан кугыжаныш услугым пуымо качествым саемдаш тыршыше, ик семын шонышо командыште улыт.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш М.ИВАНОВА ямдылен