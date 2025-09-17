Пашам тӱҥалыныт

Юрино посёлкышто у пассажир причалым чоҥаш тӱҥалыныт.
Причал дене кылдалтше проект тыште илыше калыклан, турист-шамычлан транспорт шотышто йӧнан лийже манын шукталтеш. Районысо администраций пашаеҥ-влак подрядчик дене вашлиймашым эртареныт, паша радамым рашемденыт. Кызыт подрядчик у причаллык кумдыкышто площадкым ямдыла. Лишыл жапыште ошмам шупшыкташ тӱҥалыт. Район администраций вуйлатыше Марина Шихован палемдымыж почеш, чоҥымо пашан кажне этапше жапыште сайын шукталтше манын, ты йодыш эре тергымаште лиеш.
Снимкыште: причал тыгай лиеш.
Фотом Туризм министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.