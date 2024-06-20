Пашадарымат тӱлат, компенсацийымат пуат

Тений кум медик «Ялысе врач» программе дене ойпидышым ыштен да республикысе медицине организацийлаште пашам ышташ тӱҥалын, палдара Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын пресс-службыжо.
Медведево районысо рӱдӧ больницыш педиатр ден функциональный диагностике врач толыныт, Семёновка селаште верланыше Республиканский психиатрический больницыш врач-психиатр миен.
Марий Элыште медицине пашаеҥ-влакын ситыдымышт годым «Ялысе врач» ден «Ялысе фельдшер» программе-влак эмлымверлаште квалифицироватлыме специалист-шамычым ситараш сай йӧным ыштат.
Ӱмаште 35 тыгай ойпидышым ыштыме, компенсацийым 28 врач ден 7 кокла медицине пашаеҥ налыныт. 11 медик республикнан тора кундемлашкыже пашам ышташ каен.
2024 ийыште 38 медицине пашаеҥ дене ойпидышым ышташ палемдыме – 29 врач ден кокла звенон 9 специалистше федеральный земский программе-влакын участникышт лийын кертыт. Тыгодым 21 врач 1 миллион теҥге кугыт компенсацийым налеш, тора кундемыш пашам ышташ кайыше 8 врач – 1,5 миллион теҥге кугыт. Тора кундемысе эмлымверыште пашам ышташ келшыше кокла медицине пашаеҥлан эн шукыжо 750 тӱжем теҥге кугыт компенсацийым тӱлат.
М.ИВАНОВА
Марий Эл Тазалык аралтыш министерствын фотожо