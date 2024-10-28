Пайрем вашеш – пӧлек

29 октябрь – Россий Федерацийын национальный гвардийжын войскаже-влакын вневедомственный охраныжын кечыже.
Пайрем вашеш эртыше кечылаште Росгвардийын Марий Элысе управленийжын начальникше полиций полковник Александр Голуб вневедомственный охране экипаж-влаклан 15 у «Лада Гранта» машина деч сравочым кучыктен. Служебный автотранспортым Воскресенский соборын настоятельже иерей Андрей Кочаков освятитлен. Тудо тыгак кажне пашаеҥлан юмоҥам кучыктен.
Любовь Камалетдинова
Фотом Росгвардийын республикысе управленийжын пресс-службыж гыч налме