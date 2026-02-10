Пӱсӧ йодышлан – кугу тӱткышым

Кугыжаныш Пткышогын председательын икымше алмаштышыже Лариса Яковлева Волжский округысо икмыняр илемыште паша дене лийын.
Парламентарий таче кечылан эн пӱсын шогышо йодыш-влаклан: социальный полышлан, образованийын качествыжлан да тӱшка спортым вияҥдымылан – тӱткышым ойырен.
Специальный военный операцийын участникше-влакын лишыл еҥыштлан приёмым эртарымыж годым социально-правовой да финанс ситуацийым лончылен, военнослужащийын увер деч посна йоммыж годым выплатым налшашлан да наследстве дене кылдалтше йодышым рашемдышашлан документым военкомат да «Защитники Отечества» кугыжаныш фондын регионысо филиалже гоч оформитлыме радамым умылтарен. Тыгак СВО-што вуйым пыштыше сарзын парым шотышто обязательствыже, арестоватлыме погыжо да пелашыж ден икымше ешысе йочаже-шамыч коклаште шеледалтше выплате шотышто лекше проблемым ончен.
Посна тӱткышым СВО участниклан, ты шотыштак эрык деч посна кодымо вер гыч мобилизоватлалтшылан, статус ден наградым оформитлыме годым лекше нелылык ден ешын праважлан ойырен.
Йодыш дене толшо кажне еҥ ден ешлан умбакыже полшаш манын, верысе шкевиктем орган-шамычлан нунын шотышто социальный паспортым ышташ кӱштымӧ. Икмыняр йодыш дене Россий Федерацийын Обороно министерствышкыже лекташ, юридический полышым пуаш палемдыме.
Тылеч вара Лариса Яковлева Кугыжаныш Погынын депутатше Эдуард Иманаев дене пырля капитально олмыкташ тӱҥалме Памар школыш миен. Тыште тунемше 400 ӱдыр-рвезым кызытеш Приволжский школышко да Памар йочасадышке кусарыме.
Памар школ – округышто тӱрыснек гаяк уэмдаш палемдыме кокымшо объект: 2024 ий 1 сентябрьыште капитально ачалыме деч вара Пӧтъял школ почылтын; туштат чоҥымо да олмыктымо пашан шырымжым депутат-влак велым эскерак шогымо.
Лариса Яковлева тунемме заведенийым кызытсе жаплан келшышын уэмдымаште, чыла пашам жапыштыже ыштен шуктымаште район вуйлатыше-влакын, депутат корпусын да школ коллективын иквереш тыршаш кӱлмыштым палемден.
Тиде кечын Шарача селаште СССР спорт мастер Тамара Григорьеван призше верч ече дене таҥасымаш лийын. Таза илыш йӱлам кучышо йоча ден кугыеҥ-влакым иквереш чумырышо мероприятий ынде 10 ий утла эртаралтеш. Отымбал ялыште шочшо Тамара Семёновна спортлан чумыр илышыжым пӧлеклен. Тудо ветеран-влак коклаште ече дене куржталын таҥасымаште 17 гана тӱнямбал чемпион, 30 гана Российын чемпионжо, Изи теле Олимпийский модмашын чемпионжо лийын, СССР-ысе да РСФСР-ысе калык-шамычын спартакиадыштышт спорт мастерын норматившым ик гана веле огыл шуктен. Капкыл культур тренер-влакыл кӱшыл школыштым тунем пытарен. 30 ияшыж годым пулвуй йыжыҥжым чот эмгатен да профессионал спорт деч кораҥын. Но икмыняр ий гыч спортышко пӧртылаш куатым муын: ончыч инвалид-влак коклаште таҥасен, вара ветеран-шамыч деке ушнен.
Лариса Яковлева Тамара Семёновналан спортым вияҥдымашке, самырык тукымым шочмо элым йӧратыме шӱлышеш куштымашке аклаш лийдыме надырым пыштымыжлан тауштен да сылне пеледыш аршашым кучыктен. А таҥасымашке толшо самырык тукымлан спортын ветеранже семынак илышым йӧраташ, сеҥымашке кыртмен ошкылаш, чолга илыш йогынышто лияш тыланен.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.