Пӱрымашыжым рашемденыт

Россий Курымашлык полкын Марий Элысе пӧлкаже Омск областьыште шочын-кушшо сержант Андрей Тимофеевич Власовын пӱрымашыжым рашемден да колымо вержым муын.
Тудо 80 утла ий увер деч посна йомшылан шотлалтын. Кычалме паша Норвегийыште Российын посольствыжын да Марий Элыште Россий МИД-ын представительствыжын полшымышт дене «Непокоренные» проект кышкарыште ышталтын. Марий поисковик-влак йошкарармеецын 1943 ий 20 июньышто Норвегийысе Хьетта отрошто военнопленный-влаклан лагерьыште колымыжым пален налыныт, тыгак шӱгарже гыч мландым родо-тукымжылан Омск областьыш пуымо пашам организоватленыт.
Мландан капсулым тойымо торжественный церемоний таче, Шарныме да ойганыме кечын, Омск областьысе Большереченский район Колбышево ялыште, Андрей Власовын изи шочмо кундемыштыже, лийын. Капсулым ачажын, Икымше тӱнямбал сарын ветеранже Тимофей Васильевич Власовын, шӱгарже воктеке тоеныт. Тыге, лу ий эртымеке, ача ден эрге пырля лийыныт.
Андрей Власов 1941 ий августышто фронтыш каен, Севастопольым аралыше-влак коклаште лийын, кредалмашын пытартыш кечынже пленыш логалын. Тудым ончыч Польшыш, вара Норвегийыш колтеныт.Тудо 1943 ий 20 июньышто колен. Мӧҥгыштыжӧ пелашыже, кок йочаже кодын.
Курымашлык полкын регионысо пӧлкаже Норвегийысе концлагерьлаште колышо салтак-влакын илыш-пӱрымашыштым рашемдыме шотышто ик гана веле огыл тыршен. Ты проект кышкарыштак Марий АССР-ыште шочын-кушшо, 958-ше артиллерий полкын лейтенантше да комиссарже Петр Боцмановын пӱрымашыжым пален налме. Тудым гитлеровец-влак 1944 ий 21 октябрьыште Брагдое отрошто казнитленыт. 2025 ий сентябрьыште Боцмановын тукымжо шӱгарже гыч мландан урным конденыт. Кызыт Норвегийысе Кристиансанн олаште, ончычсо гестапо зданийыште верланыше «Аркивет» тоштерыште, Марий Эл гыч геройлан посна стендым ойырымо.
Кугу пашам «Норвегийыште колышо совет военнопленный-влак» тӱнямбал организацийын лидерже Татьяна Торесен ыштен. Тудо шкеже Россий гыч, Норвегийыште ила. Лач тудак Курымашлык полкын йодмыжлан вашештен да кок салтакынат тойымо верыштым муаш полшен.
Андрей Власовын портретшым Марий Эл республикын сулло сӱретчыже, А.В.Григорьев лӱмеш Марий Эл Кугыжаныш премийын лауреатше А. Ю. Санников ыштен. Тудо Петр Боцмановлан пӧлеклалтше плакат ден сӱрет-влакымат сӱретлен. Нуным Норвегийысе тоштерыш пуэныт ыле.
«Омск кундем гыч салтак Андрей Власовын колымо верже гыч шнуй мландым шочмо кундемышкыже кондымо » Без срока давности » проектлан кӧра ышташ лийын. Тиде паша умбакыже шуйна, вет совет калыкын подвигше нерген нигунам мондыман огыл, ты шарнымашын чекшат лийшаш огыл, тудо тӱнямбалне палышаш улыт, — палемденыт Марий Эл Республикын Тӱвыра, печать да калык-влакын пашашт шотышто министерствыштыже.