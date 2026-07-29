Пӱртӱс кумылаҥден

Килемар районысо «Раздолье» каныме базыште икымше гана этнофутуризм шӱлышан пленэр эртен.
Мемнан республик гыч шым сӱретче арня деч шагалрак жапыште 40 наре пашам ыштеныт да вара иктешлыше ончерым чумыреныт.
Кажне сӱрет Кожламары велысе пӱртӱсын моторлыкшым, ял илыш радамым, калык йӱлам почын пуа манаш лиеш.
Турист комплексын директоржо Татьяна Трофимован ойлымыж почеш, ончыкыжым нине паша-влак дене усадьбын интерьержым да ландшафтшым сӧрастарат. Тышке толшо уна-шамычын марий калыкнан тӱвыраже нерген утларак пален налаш йӧнышт лектеш.
Этнофутуризм направлений дене пашам ыштыше сӱретче Юрий Таныгинын палемдымыж почеш, пленэрыш ушнаш кумылан сӱретче-влакым пеш кӱчык жапыште чумырымо. Нуно пашаштышт тӱрлӧ технике ден йӧным кучылтыт: маслым, акварельым, пастельым, керамикым, пу скульптурым.
– Тыгай пленэр терген ончымо шот дене лийын, да шонымашын шукталт кертмыжым пеҥгыдемден. Вес ийын тыгай мероприятийым кумданрак эртарена да тушко Марий Эл гыч веле огыл, моло регионла гычат утларак сӱретчым ушаш шонена, – ешарен тудо.
Светлана Носова
Снимкыште: пленэрыш ушнышо сӱретче-влак.
Юрий Таныгинын воткыл лаштыкше гыч налме фото.