Пӱртӱс ӧрыктарен да эҥгекыш пуртен

Игече начарештмым шотыш налын, Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев исполнительный кучем ден верысе кучем орган-влакын вуйлатышыштлан совещанийым эртарен.
– Эртыше кечылаште лум тылзаш нормо наре вочмылан кӧра ятыр вере нелылык лектын. Садлан коммунал службо-влак вияҥдыме режимыште пашам ыштат, оперативный службо-шамыч ситуацийым контрольышто кучат, – палемден Юрий Зайцев.
Йошкар-Олаште вӱдыш логалше кум микрорайонышто сӱрет сай могырыш вашталтын, но коммунал службо-влак тыгак кӱрылтде пашам ыштат. Изи Какшан эҥерыште вӱд 10 сантиметрлан, а Кум Руткышто 3 сантиметрлан волен. Куяр посёлкыштат тыгаяк сӱрет палдырнен.
Юл эҥерыште вӱд 10 сантиметрлан иземын. Йӱкшемдымылан кӧра лишыл кечылаште вӱд нӧлталалтшаш огыл. Чодыра гыч лум шулен толеш, сандене вӱд изарня деч кугарня йӱд марте изиш ешаралт кертеш гынат, критический пале марте шушаш огыл.
Йӱр йӧршан лум лиймылан кӧра электровоштыр, пушеҥге, кӱртньӧ конструкций-влак 1,5 сантиметр марте ияҥыныт. Поснак начар сӱрет Медведево, Советский, Морко да Звенигово районлаште. Тушто чыла службо-влак туткар лийын кертме режимыште пашам ыштат. Энергетик-влак электропередаче линийым олмыктат.
Региональный корнылаште 150 спецтехнике пашам ышта. Кугорныш йӧрлшӧ пушеҥге-влакым кораҥдат. Общественный транспорт пашам штат режимыште ышта.
Тиде кечынак Юрий Зайцев Волжскышто лийын да вӱдыш кайыше Карл Либкнехт уремыште илыше суртоза-влак дене вашлийын, эҥгекын кугытшым аклен да еҥ-шамычлан кӱлеш полышым пуымо нерген ойлен.
Регион вуйлатыше варажым ола администрацийыште совещанийым эртарен да вӱдым тулымо шотышто кӱштымашым ыштен. Ончыкыжым сетьым уэмдыме дене кылдалтше йодышым ончышаш улыт.
«Йошкар-Ола ден Медведево районышто оралте-влак эҥер нӧлталалтмылан кӧра вӱдыш логалыныт гын, Волжскышто тыгай сӱретын ик амалже – лум шуко возын. Вес амалже – лумым коммерческий площадьлам кучышо оза-влак жапыштыже шупшыктен огытыл. Лум ден мланде йымалысе вӱд шуко погынымылан кӧра коллектор ден йогын канализаций тыгай нелытым сеҥен кертын огытыл. Тавыла гыч вӱдым тулат гынат, ешартыш ресурс кӱлеш, – палемден Юрий Зайцев.
Регион вуйлатыше олаште илыше-влакын йодмыштым писын шукташ кӱлмӧ нерген посна палемден коден.
– Мыланем воткыл лаштыклаште шукын возат. Шкежат вашештен шогем да моло дечат тыгай йодмашлан вашешташак йодам. Калыкнан йодмыжым шуктыманак, нунылан умылтарыман да полшыман. Чын, пӱртӱсын койышыжлан кӧра еҥ-влак эҥгекыш логалыныт, но мемнан задачына – иктымат ойгыж дене шкетшым кодыман огыл, полышым пуыман, – палемден Юрий Зайцев.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Светлана Носова ямдылен.