Пӧлек деч посна ик йочат ок код

Йошкар-Оласе Л.И.Соколова лӱмеш йоча больницыште «Окнаште – Йӱштӧ Кугыза» поро кумыл акций эртен.
Юл кундем кугыжаныш технологический университет пеленысе Андрей Сорокин лӱмеш Пожарно-утарыше студент отрядын участникше ден «Марий аварийно-утарыше службо» кугыжаныш бюджет тӧнежын специалистше-влак, Йӱштӧ Кугыза ден Лумӱдырын вургемыштым чиен, инфекционный отделенийын леведышыж гыч палате-шамыч марте кандыра дене воленыт да изи пациент-влакым шушаш У ий дене окна гыч саламленыт. А мландымбаке волен шумекышт, весела сем да муро почеш куштымашым ончыктеныт. Черле йоча-влаклан тиде, мутат уке, моткоч вучыдымо пӧлек лийын.
– У ий – юзо пайрем, да ме кажне пациентлан эмлымверыштат шокшым, тӱткышым, пайрем кумылым пӧлеклаш шонен пыштенна, Йӱштӧ Кугыза да Лумӱдыр деч шере кочкышым кучыктенна, – поро кумыл акцийын амалжым рашемден йоча больницын тӱҥ врачше Наталья Старикова.
Студент отрядын наставникше Кирилл Бабайкинын мутшо почеш, изи пациент-влакым У ий дене теве тыге саламлыме акций тений визымше гана эртаралтын. Тудо 27 декабрьыште палемдалтше Утарышын кечыжлан пӧлеклалтын. Тений йоча-влакым куд Йӱштӧ Кугыза ден вич Лумӱдыр саламленыт. Мут толмашеш, тиде чот ий еда кугемын толеш.
Поро кумыл акцийышке Российысе Ӱдырамаш-влак ушемын регионысо пӧлкажат ушнен. Тудо йоча-шамычлан шере кочкышым ойырен.
«Окнаште – Йӱштӧ Кугыза» акцийын тӱҥ шонымашыже У ийым стационарыште вашлийше йоча-влак ден нунын ача-аваштым кумылаҥдымашке, вашкерак паремаш тыланымашке виктаралтын.
Маргарита ИВАНОВА.
Марий аварийно-утарыше службын фотожо.