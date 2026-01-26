«Ончылно ошкылза, эҥертыш лийза!»

Йошкар-Олаште республик кӱкшытан студент бал лийын.
Йӱлаш пурышо мероприятий ты гана «Российысе единый студенчествын кечыже» общероссийский акций кышкарыште рӱдолаште верланыше Калык-влакын келшымаш пӧртыштышт эртен. Тудо республикысе кум вузын – Марий кугыжаныш да Юл кундем кугыжаныш технологий университет-влакын, Межрегиональный открытый социальный институтын – ик эн чолга 150 наре студентым иктеш ушен.
Айдеме тукымын ончыкылыкшо дене вашлиймашке Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцев миен. Тудо студент-влаклан каласен: «Пагалыме йолташ-влак, ончыко ошкылза, шинчымашым налза. Ийготым погымо дене гына тунеммын кӱлешлыкшым умылет. Те мемнан республиклан да кугу элналан эҥертыш лийшаш улыда. Эрласе кечынам те таче ыштеда. Сандене эре ончыко гына!»
Студент балын тӱҥ шонымашыже – студент-влакым икояным ышташ, регионын историй да тӱвыра дене кылдалтше поян йӱлаж дене кумдан палдараш да, мутат уке, Марий Элын студент молодёжьын ик эн чолга да ушан-шотан ӱдыр-рвезыже-влакым палемдаш. Кугу сеҥымашыш шумылан да чолга гражданский позициян улмылан Юрий Зайцев Марий Эл вуйлатышын Тауштымашан серышыжым Владимир Ваулинлан, Анна Ивановалан (Марий кугыжаныш университет), Анасасия Зыбиналан (Юл кундем кугыжаныш технологий университет), Анна Кравченколан (Политехник» высший колледж) да Виктория Сергеевалан (Межрегиональный открытый социальный институт) торжественно кучыктен.
Кас мучко мотор вургеман, сылне ӱдыр-рвезе-влак, чынжымак, ош лыве гай койын, мужырын-мужырын полонезым, мазуркым, полькым да моло бальный куштымашлаште пӧрдыныт. Тиде татым, очыни, кажныже ӱмыр мучко чоныштыжо арален шарнаш тӱҥалеш.
Марий Элым вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызе Галина Кожевникова ямдылен.
Денис Речкинын фотожо