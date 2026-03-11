УВЕР ЙОГЫН

Ончылно – кугу таҥасымаш

Галина Кожевникова

 

ПФО-н Интеллектуал олимпиадыжын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влак Марий Элын чапшым финалыште аралаш тӱҥалыт.

Регион кӱкшытан отборочный таҥасымашыш 6-11-ше класслаште тунемше 218 йоча ушнен. Сеҥышыш тыгай тунемме верла гыч команде-влак  лектыныт:

– «Мо? Кушто? Кунам?» модыш» направлений дене – «Мегатех» лицей;

– «Инженер задачым решатлымаш» – Йошкар-Оласе 28-ше №-ан лицей;

– «БПЛА-м виктарымаш» – Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназий;

– «Роботехнике», «БПЛА-м виктарымаш» –    Козьмодемьянск оласе С.Н.Сивков лӱмеш 3-шо №-ан школ.

13 еҥан сборный команде тиде кечылаште Пермьыште эртыше финалыште шинчымашым да моштымашым ончыктат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме

 

