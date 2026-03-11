Ончылно – кугу таҥасымаш

ПФО-н Интеллектуал олимпиадыжын регионысо йыжыҥыштыже сеҥыше-влак Марий Элын чапшым финалыште аралаш тӱҥалыт.
Регион кӱкшытан отборочный таҥасымашыш 6-11-ше класслаште тунемше 218 йоча ушнен. Сеҥышыш тыгай тунемме верла гыч команде-влак лектыныт:
– «Мо? Кушто? Кунам?» модыш» направлений дене – «Мегатех» лицей;
– «Инженер задачым решатлымаш» – Йошкар-Оласе 28-ше №-ан лицей;
– «БПЛА-м виктарымаш» – Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназий;
– «Роботехнике», «БПЛА-м виктарымаш» – Козьмодемьянск оласе С.Н.Сивков лӱмеш 3-шо №-ан школ.
13 еҥан сборный команде тиде кечылаште Пермьыште эртыше финалыште шинчымашым да моштымашым ончыктат.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме