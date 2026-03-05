ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Ончылно – кугу таҥасымаш

Галина Кожевникова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

 

Марий Элыште Юл кундем федерал округысо Интеллектуал олимпиадын регионысо йыжыҥжым иктешлыме.

Отборочный таҥасымашыш 6-11-ше класслаште тунемше 218 йоча ушнен.

5 направлений («Роботехнике», «Инженер задачым решатлымаш», «Мо? Кушто? Кунам?» модыш», «БПЛА-м виктарымаш») дене эн виян команде семын палемдалтыныт:  Козьмодемьянск оласе С.Н.Сивков лӱмеш 3-шо №-ан, Йошкар-Оласе 28-ше ден 14-ше №-ан школ-влакын, «Мегатех» лицейын тунемшыже-шамыч. Нуно Марий Элын чапшым окружной йыжыҥыште аралат, тудо тений 11-13 мартыште Пермь олаште лиеш.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме    

ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН
