Ончылно – кугу таҥасымаш

Марий Элыште Юл кундем федерал округысо Интеллектуал олимпиадын регионысо йыжыҥжым иктешлыме.
Отборочный таҥасымашыш 6-11-ше класслаште тунемше 218 йоча ушнен.
5 направлений («Роботехнике», «Инженер задачым решатлымаш», «Мо? Кушто? Кунам?» модыш», «БПЛА-м виктарымаш») дене эн виян команде семын палемдалтыныт: Козьмодемьянск оласе С.Н.Сивков лӱмеш 3-шо №-ан, Йошкар-Оласе 28-ше ден 14-ше №-ан школ-влакын, «Мегатех» лицейын тунемшыже-шамыч. Нуно Марий Элын чапшым окружной йыжыҥыште аралат, тудо тений 11-13 мартыште Пермь олаште лиеш.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налме