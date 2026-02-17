Ончыл йӧным шымленыт

«Семёновский» племзавод» акцинер ушемыш Беларусь Республикысе ялозанлык предприятий-влакын еҥышт толын коштыныт.
Уна-влак регионыштына шӧрым ыштен налше ик эн кугу предприятийын ончыл опытшым шымлаш толыныт. Нуным Марий Эл Республикын ялозанлык да кочкыш сату министржын алмаштышыже Людмила Смирнова саламлен. Тудо республикыштына шӧр отрасльым вияҥдымаште племзаводын кугу надыржым палемден.
Беларусь коллегына-влаклан предприятийын производственный объектлашкыже экскурсийым организовтатлыме. Уна-влак тӱкан шолдыра вольыкым ашныме комплекс, жаплан келшыше робот полшымо дене лӱштымӧ технологий, шуко продукцийым пуышо кӱтӱм чумырымо йӧн дене палыме лийыныт. Тыгак кумыс фермыште, машинавечыште, мастерскойышто, предприятийын офисыштыже шуко уым пален налыныт.
Тыгай вашлиймаш Российысе да Беларуссийысе агропромышленнй комплекс пашаеҥ-влак коклаште йолташла кылым пеҥгыдемдаш утларак келшыше корным почеш.
Снимкыште: Беларусь уна-влак кумыс фермыште улыт.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.