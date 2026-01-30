Ончыл йӧн – вияҥме корно

Башкирийыште «Малая Родина – Сила России» III Всероссийский муниципал форумын региональный кечыже эртен.
Мероприятийын тӱҥ темыже – верысе кучемым вияҥдымаште у драйвер-влаклан (компьютер программылан) эҥертымаш. Российын чыла луклаж гыч погынышо 500 участник Башкирийысе ола ден районлашке опытым шымлаш миен коштын.
Марий Эл гыч мийыше делегаций радамыште республикысе ола округ ден муниципал образований-влакын еҥышт лийыныт: Павел Дёмин, Сергей Халтурин, Альфит Ибраев, Валентина Таникеева, Евгений Небогатиков, Сергей Преснецов, Евгений Кузьмин.
«Краевой муниципалитет» теме дене мероприятий Бирск оласе историй, керамике да шун ӱзгарым ыштымаш тоштерыште эртен.
29-30 январьыште пашаче программе «Тортау» конгресс-холлышто эртен. Форумышто федерал спикер-влак Евгений Грачев, Ирина Гусева, Андрей Шевченко лийыныт.
Снимкыште: форумын участникше-влак Альфит Ибраев, Валентина Таникеева, Сергей Халтурин.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.