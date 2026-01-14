Ончыкылыкым каҥашыме

Советский район «У илыш» колхоз негызеш шӧр озанлыкым вияҥдыме шотышто республик кӱкшытан семинар-совещаний эртен.
Погынымашке ялозанлык да кочкыш сату министерствын, ялозанлык предприятийын, фермер озанлык-влакын вуйлатышышт ден специалистышт, Ветеринарий комитетын, обслуживатлыше компаний-влакын еҥышт погыненыт. Семинарым эртараш вержымат келшышым ойырен налме: Ӱшнурышто кодшо ийын чапле тӱвыра пӧртым чоҥен шуктымо. Лач тыштак, жаплан келшышын сӧрастарыме чапле залыште, семинарын икымше ужашыже эртен. «У илыш» озанлык шӧрым ыштен налше предприятий-влак коклаште ик эн ончыл радамыште шотлалтеш. Мутлан, кажне ушкал деч кодшо ийын кокла шот дене латик тӱжем килограмм шӧрым лӱштен.
Марий Элын ялозанлык да кочкыш сату министрже Павел Раевский погынышо-влакым саламлен да «У илыш» колхозын пашаеҥже-влаклан Чап грамотым кучыктен. Каҥашымашке тыгай йодыш-влакым лукмо: *республикыштына шӧр озанлыкым вияҥдымаш да талукаш лектышым иктешлымаш;
* озанлык-влакым биологий могырым аралымаш;
*тӱкан шолдыра вольыкым уэмдымаште тӱҥ йогын;
*кӱтӱм учетыш налмаш да рационым пайдалын келыштарымаш;
*вольык ашныме пашам автоматизироватлымаш;
*ямдылыме кургын качествыжым тергымаш.
Поснак кугу тӱткышым семинарым виктарен колтышо озанлыкын паша опытшылан ойырымо. Колхоз председатель Надежда Богачук предприятийын эртыше ийысе пашажым иктешлен, тений шуктышаш план дене палдарен.
Семинарын практический ужашыже тӱкан шолдыра вольыкым ашныме комплексыште эртен. Тыште погынышо-влак вольыкым ашныме жаплан келшыше технологий дене палыме лийыныт.
Снимкыште: озанлык вуйлатыше Надежда Богачук погынышо-влакым паша опыт дене палдара.
Фотом Ялозанлык да кочкыш сату министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.