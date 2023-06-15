ОБРАЗОВАНИЙ САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН ШИНЧЫМАШ КУГОРНЫШТО

Ончыкылык пашаеҥ-влак моштымашым ончыктат

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 2 гана онченыт

Республикысе кыдалаш профессионал образованийым пуышо организацийлаште  – выпускник-влакын кугыжаныш иктешлыше аттестацийышт.

Ушештарена, тудо демонстраций экзамен формо дене эрта: студент-шамыч производствышто гаяк практике заданийым решатлат. Тидлан 21 тунемме верыште 14 профессий да 37 специальность дене шинчымашым тергаш 61 рӱдерым почмо. Экзаменым эксперт семын республикысе экономикын реальный секторжын организаций ден предприятий вуйлатыше-влак тӱткын эскерат.

Тений тыгай тергымашым 1700 самырык еҥ эрта. Экзаменым сайын кучышо-влаклан кыдалаш профессионал образованийым налме нерген диплом веле огыл, тыгак компетенций дене специалист улмым ончыктышо цифран паспорт пуалтеш. Кокымшо документше выпускниклан сай паша верым муаш йӧным ышта.

Тиде кечылаште Йошкар-Оласе торгово-технологический колледжыште «Повар да повар паша» специальность, «Повар, кондитер» профессий дене 64 выпускник демонстраций экзаменыште моштымашым ончыктен. Нуно тачысе производствын йодмашыжлан келыштарыме оборудований дене пашам ыштеныт: ныл шагатыште кочкышым ямдыленыт.

Г.Кожевникова

Снимкыште: экзаменыште – Торгово-технологический колледжын выпускницыже Ольга Алексеева.

 

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме.

 

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