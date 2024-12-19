Корно да вӱд озанлык
Олмыктымо, йошкыным кораҥдыме
2022 ийыште Оршанке посёлкышто вӱд йогын гидроузел плотинам мушкын да воктенысе автомобиль корнын дамбыжым локтылын. Марий Эл вуйлатышын пунчалже почеш гидроузелым капитально олмыкташ республикын бюджетше гыч 138,8 миллион да муниципал бюджет гыч 4,3 миллион теҥге ойыралтын ыле. Тудым шукерте огыл олмыктен пытарыме.
Эртыше кечын Оршанке районышто лиймыж годым Юрий Зайцев гидротехнике сооруженийым ончал савырнен.
Ӧрша эҥерысе гидроузел социально кӱлешанлан шотлалтеш, вет посёлкышто пожар ваштареш кучылталтше вӱдерже тудак веле, адакше Оршанке районысо рӱдӧ эмлымверыш лачак плотина тӱрысӧ автомобиль корно наҥгая.
Объектыште пашам шуктымо годым рашемын: тусо вӱд корно чот йошкынаҥын, талякаҥын да омыжаҥын. Тидлан кӧра вӱд корным Марий Эл правительствын резерв фондшо гыч средства кӱшеш эрыкташ пунчалме улмаш.
Вӱдерыште эрыктыме пашам шуктымо дене Оршанке посёлкышто илыше 6,8 тӱжем еҥлан экологий условийым саемдыме. Эҥер пундаш гыч 142 тӱжем кубометр йошкыным лукмо, тиде паша 15 миллион теҥгеш шуын.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий ИСАКОВ ямдылен.