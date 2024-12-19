«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ НОВОСТИ

Олмыктымо, йошкыным кораҥдыме

Юрий Исаков Comment(0) Материалым 12 гана онченыт

Корно да вӱд озанлык

Олмыктымо, йошкыным кораҥдыме

2022 ийыште Оршанке посёлкышто вӱд йогын гидроузел плотинам мушкын да воктенысе автомобиль корнын дамбыжым локтылын. Марий Эл вуйлатышын пунчалже почеш гидроузелым капитально олмыкташ республикын бюджетше гыч 138,8 миллион да муниципал бюджет гыч 4,3 миллион  теҥге ойыралтын ыле. Тудым шукерте огыл олмыктен пытарыме.

Эртыше кечын Оршанке районышто лиймыж годым Юрий Зайцев гидротехнике сооруженийым ончал савырнен.

Ӧрша эҥерысе гидроузел социально кӱлешанлан шотлалтеш, вет посёлкышто пожар ваштареш кучылталтше вӱдерже тудак веле, адакше Оршанке районысо рӱдӧ эмлымверыш лачак плотина тӱрысӧ автомобиль корно наҥгая.

Объектыште пашам шуктымо годым рашемын: тусо вӱд корно чот йошкынаҥын, талякаҥын да омыжаҥын. Тидлан кӧра вӱд корным Марий Эл правительствын резерв фондшо гыч средства кӱшеш эрыкташ пунчалме улмаш.

Вӱдерыште эрыктыме пашам шуктымо дене Оршанке посёлкышто илыше 6,8 тӱжем еҥлан экологий условийым саемдыме. Эҥер пундаш гыч 142 тӱжем кубометр йошкыным лукмо, тиде паша 15 миллион теҥгеш шуын.

Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Юрий ИСАКОВ ямдылен.

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Кумло ий эртен

Медведево районысо Ежово селасе Мироносицкий ӱдырамаш монастырьын настоятельницыже, игумения Варнавалан (Надежда Колчина) 65 ий темын. 1999 ийыште тудым монастырьын лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

Полшашак йодам

Эн ончыч Марий Эл правительствын сарын икшывыже-шамычлан Кугу Сеҥымаш кече вашеш окса выплатым пуаш пунчалым лукмыжлан кугу таум каласынем. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
«МАРИЙ ЭЛ» ТАЧЕ

У йӧнлан эҥерташ илыш йодеш

Марий тиште кече вашеш Йылмым, историйым да сылнымутым научнын шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтышто кажне ийын эртарыме регион-влак кӱкшытан лудаш…

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий