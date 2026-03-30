Олам сай велыш вашталташ кумыл гына кӱлеш

Марий Элыште илыше-влакым тӱзатышаш объект-влак верч всероссийский йӱклымашын волонтёржо лияш ӱжыт. Тудо ий еда «Оласе кумдыкым йӧнаным ыштымаш» программе почеш эртаралтеш, кызыт «Илышлан кӱлешан инфраструктур» нацпроектыш пура.
Волонтёр 14 ияш деч кугурак лийын кертеш. Нимогай специальный опыт огеш кӱл, мо кӱлешым регионысо штабыште туныктат. Волонтёр коклаш ушнашлан калык дене кылым муын мошташ да олам сай велыш вашталташ кумыл гына кӱлыт.
Волонтёр-влак оласе калыклан 2027 ийлан тӱзатыме проект-влакым ойырен налаш полшаш тӱҥалыт.
Йӱклымаш 21 апрель гыч 12 июнь марте эрта. Волонтёр-влаклан «Добро.рф» деч верифицироватлыме шагатым кучыктат