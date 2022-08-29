Образований системе: эн тӱҥ йодыш могай?

24 -26 августышто Бурятий Республикысе Улан-Удэ олаште Байкал образовательный форум эртен. Тудын участникше-влак коклаште Марий Эл образований да науко министр Лариса Ревуцкая лийын (снимкыште).
Тыгай мероприятий – образований системын вияҥмыж дене кылдалтше ик эн кӱлешан йодышлам каҥашыме площадке. Участник-влак радамыште исполнительный кучемын федерал органже-влакын еҥышт, регионласе образований министр, кӱшыл тунемме верлам вуйлатыше, профессионал эксперт да туныктышо-влак лийыныт.
Форумышто тыгай стратегий сессий дене вашмутланымаш эртен: «Российыште образований качествым аклыме ончыкылык модель», «Российысе Минпросвещенийын школжо: проектын SWOT-анализше». Тыгак «Цифран тунемме кумдык – туныктышо-влакын профессионал мастарлыкыштым вияҥдаш кумдык» интерактивный практикум лийын, погынышо-влак «Регион-влак дене вашмутланымаш» тӱвыра программыш ушненыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме