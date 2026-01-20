Нимо ӧрдыжеш ок код

Марий Эл Кугыжаныш Погынын депутатше-влак сайлыше-шамычын йодмашышт дене идалык тӱҥалтыш гычак пашам кыртмен ыштат.
Эртыше арнян тӱҥ тӱткыш илыме вер ден коммунал озанлык, тӱзатышаш кумдык, специальный военный операцийын участникше-влаклан полыш дене кылдалтше йодышлан ойыралтын.
Волжскышто депутат Марина Янковская шуко пачеран пӧртыштӧ илыше-влакын йодмашышт дене пашам ыштен. Вуйшиймаш пачерыште йӱштӧ улмо, пырдыж кылмыме да пунышкымо дене кылдалтын. Парламентарий виктарыше компанийын еҥже-влак дене пырля йодышым лукшо кумдыклам аклен да йӱштырак игечыште эше ик гана миен тергаш палемден.
Февзи Керимов Звенигово районышто граждан-влаклан приёмым эртарен. Провой вел калык райрӱдыштӧ туризм дене занятийлам эртараш тренироватлалтме площадкым ышташ полшаш йодын.
Граждан-влаклан приёмым тыгак Дмитрий Сергеев ден Алексей Шерстобитов эртареныт. Сайлыше-шамыч нунын деке республикысе илем-влакым тӱзатыме да илыме законодательстве йодыш дене миеныт. Посна тӱткыш собственностьлан права да собственникын праважым аралыме темылан ойыралтын.
Парламентарий-влак СВО участник-шамычын ешыштлан полшымо шотышто кугу пашам шуктат. Сергей Ильин Курыкмарий районышто Эмансола ял шотан илемын депутатше да спецоперацийыште участвоватлыше сарзе-влакын ешышт дене вашлийын. «Кумыл кож» Всероссийский поро кумыл акцийын кышкарыштыже СВО участник-шамычын йочаштлан пӧлекым кучыктен.
«Ӱдыр-рвезе-влакын уло чон дене куанен шыргыжмышт лишыл еҥын поро кумылжо тӱням эшеат сайым ыштен кертмыжым эше ик гана пеҥгыдемдыш», – палемда депутат.
Эдуард Иманаев СВО-н участникше дене шинчаваш мутланен. Сарзе спецоперацийыш шке кумылын ушнымыжо да Курск областьыште кредалмыж нерген радамын каласкален.
Ренат Магсумов Марий Элыште айдемын праваж шотышто уполномоченный Фанис Мухатметгалиев дене вашлийын. Нуно СВО-н сарзыже-влак ден нунын ешыштлан полшымо икмыняр йодышым каҥашеныт.
Кызыт коммунал инфраструктурым контрольышто кучымо йодышлан поснак кугу тӱткыш ойыралтеш. Сергей Белоусов Параньга районышто илыме верлашке шокшым ситарыме объектлашке миен коштын, Параньга теплосеть районын коллективше дене вашлийын мутланен, олтымо пагытын шырымжым аклен да шушаш жаплан ямдылалтме паша радамым палемден.
Депутат-шамычын чыла пашашт граждан-влакын тачысе кечылан пӱсын шогышо йодышыштым жапым шуйкалыде рашемдымашке да республикыште илыше калыкын илышыжым эшеат саемдымашке виктаралтын.
Маргарита ИВАНОВА ямдылен.
Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.