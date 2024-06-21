Колумб лудмаш – 2024

Мызэҥерыште, поэтын шочмо ялыштыже

Кажне кеҥежым Морко районышто регион-влак кокласе Валентин Колумб лудмаш сылнымут-сылнысем пайрем эрта. Тений тудо чапланыше поэтнан шочмо Мызэҥер ялыштыже 28 июньышто лиеш да кок кугу датылан – Морко районлан 100 ий, тыгак Мызэҥер яллан 250 ий темме лӱмеш – пӧлеклалтеш.

Конкурсыш ончычсо семынак регионлаште да республикысе ола ден районлаште ойыртемалтше-влак погынат. Нуно лудмаште да мурымаште таҥасаш тӱҥалыт. Лудмаште Валентин Колумбын поэзийже марла да вес йылмыла дене, Морко районышто шочшо поэт-влакын почеламутышт, тыгак автор-влакын шке возымышт йоҥгалтыт. Мурымаште Валентин Колумбын да Морко районышто шочшо поэт-влакын мутыштлан але шке возымо муро-влак шергылтыт.

Конкурсант-влак ийгот шот дене аклалтыт. Сеҥыше-влак кум степенян диплом да шарнымашан пӧлек, участник ден вуйлатыше-влак сертификат дене палемдалтыт.

Конкурсыш ушнаш шонышо-влак йодмашым «Морко ЦКС» МБУК-ын методике пӧлкашкыже metodmorki@yandex.ru электрон адрес дене колтышаш улыт.

Ю.ИСАКОВ