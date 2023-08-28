КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО УВЕР ЙОГЫН

Мураш йӧратет? Ушно!

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 29 гана онченыт

2 сентябрьыште элна мучко Россий гвардийын кечыжым палемдат. «Тӱвыра да искусство пашаеҥ-влакын усталык ушемышт» регионысо мер организаций тудлан пӧлеклалтше Россий кӱкшытан «Мы славной гвардии сыны» военный да патриотический муро фестиваль-конкурсым увертара.

Онлайн мероприятийым «Мы за Великую Державу» всероссийский музыкальный проект кышкарыште эртарат.

Конкурсыш профессионал да самодеятельный вокал коллектив, посна вокалист ден авторский мурым мурышо-влак ушнен кертыт. Кумданрак «Тӱвыра да искусство пашаеҥ-влакын усталык ушемышт» организацийын сайтыштыже, «Проект-влак» лончышто пален налаш лиеш.

Г.Кожевникова

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