Мураш йӧратет? Ушно!

2 сентябрьыште элна мучко Россий гвардийын кечыжым палемдат. «Тӱвыра да искусство пашаеҥ-влакын усталык ушемышт» регионысо мер организаций тудлан пӧлеклалтше Россий кӱкшытан «Мы славной гвардии сыны» военный да патриотический муро фестиваль-конкурсым увертара.
Онлайн мероприятийым «Мы за Великую Державу» всероссийский музыкальный проект кышкарыште эртарат.
Конкурсыш профессионал да самодеятельный вокал коллектив, посна вокалист ден авторский мурым мурышо-влак ушнен кертыт. Кумданрак «Тӱвыра да искусство пашаеҥ-влакын усталык ушемышт» организацийын сайтыштыже, «Проект-влак» лончышто пален налаш лиеш.
Г.Кожевникова