ОБРАЗОВАНИЙ

Моштымашым вияҥдаш йӧн

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 4 гана онченыт

Тенийысе тунемме идалык гыч республикыште йоча да ийготыш шудымо-влакым  «Образований» национальный проектын «Кажне йочан сеҥымашыже»  федеральный проектше кышкарыште пашам ыштыше кружоклаш погаш тӱҥалыт.

Чылаже 6 336 верым чумыр налмаште 157 образовательный организаций ойыра. Палемдыман, тений икымше гана ты радамыш кыдалаш профессионал образованийым пуышо тӧнеж-влак ушнат. Школласе театр, спорт клуб, медиарӱдер, робототехнике кабинет, лесничестве, тоштер-влаклан, тыгак спорт туризм да изобразительный искусство дене занятийлам эртараш республикыш у оборудований-влакым кондат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме

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Лудаш темлена:
ОБРАЗОВАНИЙ

Сеҥымаш дене саламлена

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ОБРАЗОВАНИЙ

Писын, сайын да пырля

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КУЛЬТУР ДА ИСКУССТВО ОБРАЗОВАНИЙ

Шарача школышто уна лийынна

Кодшо арняште «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртын, «Марий Эл», «Марийская правда», «Ямде лий» газет, «Ончыко», «Кече»/«Солнышко» журнал-влакын пашаеҥышт, Российын лудаш…

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