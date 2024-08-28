Моштымашым вияҥдаш йӧн

Тенийысе тунемме идалык гыч республикыште йоча да ийготыш шудымо-влакым «Образований» национальный проектын «Кажне йочан сеҥымашыже» федеральный проектше кышкарыште пашам ыштыше кружоклаш погаш тӱҥалыт.

Чылаже 6 336 верым чумыр налмаште 157 образовательный организаций ойыра. Палемдыман, тений икымше гана ты радамыш кыдалаш профессионал образованийым пуышо тӧнеж-влак ушнат. Школласе театр, спорт клуб, медиарӱдер, робототехнике кабинет, лесничестве, тоштер-влаклан, тыгак спорт туризм да изобразительный искусство дене занятийлам эртараш республикыш у оборудований-влакым кондат.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын сайтше гыч налме