«Марла лудаш йӧратена»

Параньга район Усола ял гыч фермер Эдуард Кузьминых газетнан эртарыме лотерей дене книга-влакым модын налын.
Пӧлеклан редакцийыш Эдуард Викторович Алиса Витальевна пелашыж дене пырля толын ыле.
– Ме квитанцийым шкеже редакцийыш колтен огынал, Усола связь отделенийым вуйлатыше Нина Усоловалан тау, тудо тӱшка дене колтен, – ойла Эдуард Кузьминых. – Пиал мыланем шыргыжалын, книга-влак модылтыныт. Ончычшо «Марий Эллан» эреак возалтынна, но ик жап чарненна ыле, ынде уэш подпискым ыштенна. Кызыт «Марий Эл», «Сурт-пече», «Кугарня», «Ямде лий» газет-влакым налына. Ныл икшывына улыт, нунымат изинекак марла лудаш шӱмаҥден шогена, сандене йоча-влаклан келшыше газетланат подпискым ыштенна.
Кузьминых фермер пашаж денат палдарыш. Кызыт лӱштымӧ ушкалышт 85 вуй уло. Шукерте огыл Нижегородский область гыч тӱж туна-влакым налын конден. Кудытшо лийыныт, молыштат лишыл жапыште презым ыштышаш улыт.
Фермыште чыла пашамак шке вий дене гына шукташ огеш лий, сандене кум дояркым тарлен. Тыге паша вер ышталтын. Пелашыже Алиса Витальевна мӧҥгыштӧ икшыве-влакым онча, тыгак документ-влакым ямдыла.
– Шӧрын акше вола, кызыт литржым нылле чоло теҥге дене налыт, – ойла Эдуард Кузьминых. – Параньгаште шӧрым приниматлыме пункт уло, тушечын Татарстанысе Высокогорский районыш наҥгаят. Шкенан дене мемнан шӧрнам перерабатыватлен кертше куатле предприятий уке. Ужалыме сатуна шулдештеш гынат, кредитымат пӧртылташ, пашадарымат тӱлаш тыршена, оралтымат уэмден толына.
Лудшыланна «Марий Эл» газетын тӱҥ редакторжын алмаштышыже Лидия Семёнова автографан шкенжын «Сӱанлык тувыр» книгажым пӧлеклыш, а «Марий Эл» увер агентстве директорын алмаштышыже Александр Абдулов «Марий сандалык» журналын свежа номержым кучыктыш.
Снимкыште: «Марий Эл» газетын тӱҥ редакторжын алмаштышыже Лидия Семенова, фермер Эдуард Кузьминых, журналист Вячеслав Смоленцев да «Марий Эл» увер агентстве директорын алмаштышыже Александр Абдулов.
Светлана Пехметован фотожо.