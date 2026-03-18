Марий тӱр – йыр-ваш

Уфа оласе «Урал» этнорӱдерыште «Марийская вышивка: узоры судьбы» ончер почылтын.
Тушко Пошкырт Республик деч посна Татарстан ден Урал кундемла гыч кидмастар-влак ушненыт. Нуно ожнысо да кызытсе жаплан келшыше ӱдырамаш ден пӧръеҥ вургемым, декоративный панном, тӱрлӧ сӧрастарышым, сумкам, ӱштым да моло ыштыш-кучышым ончыктат.
Ончерым почмаште Пошкырт кундемысе марий-влакын «Эрвел Марий» калыкле-тӱвыра автономийыштым вуйлатыше Радион Плотников, Мишкан район администрацийым вуйлатыше Лариса Александрова, «Урал» этнорӱдерын пашажым виктарыше Ирек Ахмадеев лийыныт. Мероприятийым «Ош Виче сем» фольклор ансамбль шке усталыкше дене сӧрастарен. Экспозицийым 27 март марте ончаш лиеш.
Снимкылаште: ончерым почмо годым.
Фотом «Эрвел Марий» автонмийын воткыл лаштыкше гыч налме.