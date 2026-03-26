УВЕР ЙОГЫН

Марий шӱлышан кеҥежым вучыман

Светлана Носова

Регион вуйлатыше Юрий Зайцевын темлымыж почеш «Марий кеҥеж» уремысе фестиваль тений визымше гана эрташ тӱҥалеш.

 Тудын мероприятийже-влак Семёновко селаште, Тарханово ден Марий парклаште эртат.

Фестиваль кышкарыштак тений Пеледыш пайрем 20 июньышто лиеш. 12 июньышто Царьградский площадьыште самырык-влакын вокально- инструментальный ансамбль ден рок-гуппыштын «Этносем» фестивальышт лиеш.  27 июнь гыч 29 август марте кажне шуматкечын Марий паркыште «Район-влакын кечышт» марафон каяш тӱҥалеш. Районласе эн сай усталык коллектив-влак куандарат. 

Чавайн бульвар кидмастар ден уремысе музыкант-влакын мастарлыкыштым ончыктымо кумдыкыш савырна. Республикын да Пресвятой Дева Мариян площадьлаште концерт программе, спорт мероприятий ден мастер-класс-влак эрташ тӱҥалыт. А тӱвыра да каныме рӱдӧ парк тематический пайремла ден театрализоватлыме программылан поян лиеш. Каныш кече еда ретро-дискотеке, духовой оркестр почеш каныме кас-влак лийыт, кином ончыкташ тӱҥалыт.

Снимкыште: Йошкар-Олаште эртыше Пеледыш пайрем годым.

Михаил Скобелевын фотожо

 

 

УВЕР ЙОГЫН

