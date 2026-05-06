ЙОШКАР-ОЛА

Марий паркым умбакыже тӱзатат

Светлана Носова

Марий паркым тӱзатыме пашалан закупкым увертарыме.

 Контракт почеш тушто йогын вӱдым кораҥдыме устройствым, кумдыкын планировкыжым да терассылык оҥа гыч площадкым ыштышаш улыт. Тидлан 12 миллион теҥгем ойырат.

Проект документаций дене келшышын, оҥа гыч площадкылажым кажне районысо стенд воктене келыштарат. Тыгак лӱҥгалтыш-влак йымалан оптымо гравийым тротуар плитке дене алмаштат.

Контракт кышкарыштак флагшток, тошкалтыш-влакым вераҥдат, кугу сценым нӧлталыт да у брусчаткым пыштат. Подрядчик чыла пашам 5 июнь марте ыштен шуктышаш.

Светлана Носован фотожо

