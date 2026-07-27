ТАЗАЛЫК УВЕР ЙОГЫН ЭКОЛОГИЙ

Марий пӱртӱсын пайдаже

Светлана Носова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

Пӱртӱсыштӧ лач ик тыгай кушкыл уло, кудо айдемын коваштыжын изи рожлаж гоч шинчалым луктын кертеш, маныт. Уто шинчалын тазалыклан эҥгекым конден кертмыжым палыше-влак тидлан крен лышташым кучылташ темлат.

Малаш вочмо деч ончыч кок лышташым шолшо вӱдыш чыкен лукман да  тупыш, шӱй чоҥгаташ  пыштыман. Ӱмбачын солык дене пӱтыралаш лиеш. Изиш когартенат кертеш, но корштарышаш огыл. Эрдене, лышташ ӱмбалне шинчал лийшаш. Тыгай процедурым икмыняр гана ышташ темлалтеш.

Крен  – тиде пӱртӱс антибиотик, тудын составыштыже изотиоцианат натрий уло, а вес веществаже синигрин­ маналтеш, тудыжо кушкыллан  ойыртемалтше тамым да пушым пуа.

Светлана Носован фотожо.

Лудаш темлена:
ТАЗАЛЫК

Тиде чер лювык койышым йӧрата

Марий Элын Тазалыкым аралыме министерствыжын палдарымыж гыч, регионыштына пытартыш жапыште пагар-шоло чер дене черланыше-влак шукемын толыт. Йошкар-Оласе да Медведево лудаш…
УВЕР ЙОГЫН

Эн эр кынелеш, эн эр пашаш тарвана

Марий Элыште кече Марий Турек район велым нӧлталтеш – тушечын эр толеш. Тусо калык эн эр кынелеш, пасуш эн лудаш…
ТАЗАЛЫК

«Таза республик» проект «Единый Россий» партийын полшымышт дене илышыш пурталтеш.

Марий Элыште «Таза республик» проект тений кеҥежымат пашам ышта. Тудым Тазалык аралтыш министерстве Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын да лудаш…

Добавить комментарий