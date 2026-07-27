Марий пӱртӱсын пайдаже

Пӱртӱсыштӧ лач ик тыгай кушкыл уло, кудо айдемын коваштыжын изи рожлаж гоч шинчалым луктын кертеш, маныт. Уто шинчалын тазалыклан эҥгекым конден кертмыжым палыше-влак тидлан крен лышташым кучылташ темлат.
Малаш вочмо деч ончыч кок лышташым шолшо вӱдыш чыкен лукман да тупыш, шӱй чоҥгаташ пыштыман. Ӱмбачын солык дене пӱтыралаш лиеш. Изиш когартенат кертеш, но корштарышаш огыл. Эрдене, лышташ ӱмбалне шинчал лийшаш. Тыгай процедурым икмыняр гана ышташ темлалтеш.
Крен – тиде пӱртӱс антибиотик, тудын составыштыже изотиоцианат натрий уло, а вес веществаже синигрин маналтеш, тудыжо кушкыллан ойыртемалтше тамым да пушым пуа.
Светлана Носован фотожо.