Марий олам пайрем шӱлыш авалта

Йошкар-Ола шке шочмо кечыжым палемдаш ямдылалтеш.
Тений рӱдолалан 442 ий темеш. Тӱҥ мероприятий-влак 7-9 августышто оланан ик эн сылне площадкылаштыже эртат.
В.И.Ленин лӱмеш площадь. 8 августышто 11 шагатлан пайремым торжественно почыт. Тӱрлӧ калык илыман кундемна дене палдарыше «Келышымаш да порылык пайрем» оласе фестиваль тӱҥ событийыш савырна. Республикыште илыше калык-влакын тӱвыраштым, йӱлаштым ончыктышо площадке-влак лийыт.
Патриарший площадь. 8-9 августышто тушто шуко мероприятий эрта: этносем фестиваль, парашютист, кавер-группо, барабанщик, диджей-влакын выступленийышт. Тӱрлӧ пӧлекым модын налаш йӧн лиеш. 8 августышто 20 шагатат 30 минутышто «Рефлекс» группо куандараш тӱҥалеш. А тудын деч вара «Белый шум» проектын дискотекыже тӱҥалеш.
Никонов лӱмеш площадь. 8 августышто 15 шагатлан «Хлынов-фест» фестиваль почылтеш. Туштак 18 шагатлан «Приколючения электроников» группын концертше лиеш.
Чарла кремль. 7 августышто 17 шагатлан тушто регион-влак кокласе кӱкшытан «Какшан сер ӱмбалне» авторский муро да поэзий фестиваль почылтеш. А 8 августышто Российысе калык-влакын икоян улмо идалыклан пӧлеклалтше «Ме икоян улына» кугу концерт лиеш. Эн ойыртемалтше фольклор коллектив ден эстраде мурызо-влак куандараш тӱҥалыт.
Марий парк. 8 августышто 19 шагатлан марий дискотеке лиеш.
Йошкар-Оланан шочмо кечыжлан пӧлеклалтше программыже поян. Кажныже шкаланже келшышын жапым эртараш йӧным муын кертеш.
Спортсмен-влаклан: 8 августышто кече мучко Марий паркыште да Изи Какшан воктенысе пляжыште Физкультурникын всероссийский кечыжлан пӧлеклалтше мероприятий-влак эртат. 9 августышто оласе рӱдӧ уремлам авалтыше Йошкар-Оласе 42-шо полумарафон лиеш.
Еш дене канаш: тӱвыра да каныме рӱдӧ парк йоча–шамычлан посна программым, концертым ямдыла, дискотекым эртара.
Экстримым йӧратыше-шамычлан: 9 августышто Медведево район Крутой овраг кундемыште Йошкар-Олан мэржын кубокшылан автокросс лиеш.
Кумылым нӧлташ шонышо-влаклан: 9 августышто 14 шагатлан «Марий Эл» арене ончылно Чия фестиваль тӱҥалеш.
Но тиде эше чыла огыл. Ола кум кече жапыште тӱрлӧ фестиваль, экскурсий, ончер, мастер-класс, ярмиҥга дене илаш тӱҥалеш. Тидын нерген МАХ каналыштыже олан мэржын пашажым жаплан шуктышо Антон Трудинов увертара.
Светлана Носова