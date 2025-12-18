САМЫРЫК ТУКЫМ

Марий мут – Россий кӱкшытыштӧ

Маргарита Иванова Комментарий Материалым 32 гана онченыт

Москваште эртыше «КОД-ЕДИНСТВО» Всероссийский молодёжный интенсивыште Марий Эл гыч Муса Моллачиев марла ойлен.

Мероприятийым Россий калык-влакын ассамблейышт эртарен. Тушко элнан чыла регионжо гыч самырык лидер-шамыч калык-влакын икоян улмышт, келшен илымышт да Российын ончыкылыкшо нерген мутланаш чумыргеныт.

Интенсивыште поснак ик видеоролик ойыртемалтын. Тушто Марий Эл гыч Муса Моллачиев марла ойлен, шуко нациян регионнам федерал площадкыште моткоч чаплын почын ончыктен.

«Авар эрге Муса Моллачиев, мемнам шочмо калыкше семынак пагалымыжым ончыктен, всероссийский площадкыште марла ойлен. Тиде сӱрет форумын тӱҥ поянлыкшым – калык-влакын икоян улмыштым, вашла пагалымашым, тӱвыра кылым – келгын почын ончыктен», – палемден Кугыжаныш Погын председательын икымше алмаштышыже, Россий калык-влак ассамблейын регионысо пӧлкажым вуйлатыше Лариса Яковлева.

Видеороликыште кажне еҥлан эн шергакан мут-влак: «ава», «йӧратымаш», «еш» – Российысе калык-шамычын йылмышт дене йоҥгалтыныт. Тиде паша айдеме шӱм-чон поянлыкын шуко нациян элнам  иктыш чумырен кертмыжым ончыктен.

Маргарита ИВАНОВА.

Марий Эл Кугыжаныш Погынын фотожо.

 

 

