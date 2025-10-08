Марий форумыш вучат

31 октябрь – 1 ноябрьыште Йошкар-Олаште, республикысе Мер-политике рӱдерыште Мер Каҥашын марий форумжо эрташ тӱҥалеш.
Икымше кечын Мер Каҥашын пленумжо лиеш. А кастене «Ӱдырсий» конкурс вуча.
1 ноябрьыште форум шке пашажым умбакыже шуя. Шыже форум икмыняр организацийын лӱмгечыштлан пӧлеклалтеш: «Марий книга издательстве» савыктыш пӧртлан 100, «Марий Эл» газетлан 110, Йылмым, сылнымутым да историйым шымлыше В.М.Васильев лӱмеш марий институтлан 95, «Морко мланде» ден «Шернур вел» райгазет-влаклан 95, тыгак Марий Эл Радиолан 20 ий темеш. «Марий Эл» увер агентствын фотокорреспондентше, Марий Эл тӱвыран сулло пашаеҥже Михаил Скобелевын кок ончерже («Ме Марий Элыште илена» да «Кӧ гын тиде ӱдыр?») почылтеш.
«Мунло» интеллектуал марафон Марий Эл Республикым ыштымылан 105 ий теммылан пӧлеклалтеш. Кастене тиде кугу событий денак кылдалтше «Ик ешыште» кугу концерт лиеш. Тушто Россий Федерацийын калык усталык лӱмым сулышо коллектив-влак куандараш тӱҥалыт.
«Ӱдырсий»
Конкурсым республикысе Калык усталык рӱдерын, Йошкар-Ола администрацийын тӱвыра управленийжын, Мер Каҥашын полшымышт дене «Саскавий» марий ӱдырамаш ушем эртара.
Марий Эл да марий-влакын тӱшкан илыме кундемлаж гыч 18-25 ияш ӱдыр-влак ушнен кертыт. Участник-шамыч шке нерген палдарыше 3 минуташ визиткым, икшыве-шамычлан модыш семын эртарыме «Чукаем, айда модына» 7 минуташ театрализоватлыме представленийым (10 еҥ деч утла лийшаш огыл) ямдылыман. Тушко мурым, куштымашым, калык ойпогым пурташ лиеш.
«Мӧҥгысӧ паша» конкурсышто кажне участник 4 минут шуйнышо «Ӱдырпура» йӱлам ончыктышаш. «Этномодо» конкурсышто ӱдыр-влак, шке кундемысе ойыртемым шотыш налын марий вургем дене сценыш лекшаш улыт. Тыгак нунылан марий калыкын историйже да тӱвыраже нерген йодыш-влаклан вашешташышт логалеш.
Конкурсын положенийжым куар-код почеш ончаш лиеш. Йодмашым 17 октябрь марте solnishko_57@mail.ru электрон адресыш колтыман.
11 гыч 28 октябрь марте интернетыште «Ончышо-влакын призышт» номинаций верч йӱклымаш эрташ тӱҥалеш. 12 октябрь марте конкурсант ӱдыр-влак «Саскавий» ушемын воткыл лаштыкыштыже вераҥдышашлан национальный вургемым чийыман кум фотографийым колтышаш улыт. Лекше чыла йодышым 89613787335 телефон дене рашемдаш лиеш.
«Мунло»
Форум жапыштак «Мунло» интеллектуал марафон эртаралтеш. Марий мер илышыште тыршыше 5 еҥан команде-влак ушнен кертыт. Марафоныш ушнаш йодмашым 20 октябрь марте mer-kanash@mail.ru электрон адресыш колтыман. Модыш кум тур дене эрта: икымшыште лӱмлӧ еҥ-влак, кокымшышто марий йылме да сылнымут, кумшышто йӱла дене кылдалтше йодыш-влак лийыт. Положенийжым Мер Каҥашын воткыл лаштыкыштыже ончаш лиеш.
Светлана Носова ямдылен.