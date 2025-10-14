ЭКОЛОГИЙ

Марий Элын лӱмгечыжлан пӧлекленыт

Светлана Носова Comment(0) Материалым 22 гана онченыт

Куяр лесничествын Устье-Кундыш кумдыкыштыжо тений шыжым чодырам шындыме «Чодырам арален кодена» акцийын тӱҥ мероприятийже эртен. 

Тӱрысшӧ тушто 3 гектарыште 10 тӱжем изи пӱнчым шындаш палемдыме. Ужар поянлыкнам ешараш полшышо ты акций Марий Эл Республикым ыштымылан 105 ий теммылан пӧлеклалтын. Кажне муниципал районышто у чодырам шындат. Тыгак 2021 ийыште Кокшайск тракт воктене йӱлышӧ кумдыкым тӱзатат.

Тӱҥ мероприятийыш Марий Эл Правительствын, Кугыжаныш Погынын, отрасльысе министерстве ден ведомство-влакын еҥышт, тунемше-влак ушненыт.

Чодырам тыге тӱшкан шындыме акций мемнан элыште 2019 ий гыч эртаралтеш. Марий Эл Кугыжаныш Погын председательын алмаштышыже Александр Смирнов погынышо-влакым Марий Элын 105 ияш лӱмгечыж дене саламлен да каласен: «Кажне шындыме пушеҥге – илышын, Марий кундемнан   тӱзланыме символжо. Тиде – мемнан шочшына-влакын тазалыкыштым пеҥгыдемаш,  тӱшкан илыме шке пӧртнам аруракым ышташ виктаралтше надыр».

Чодырам шындыше-влаклан Куяр лесничествын да «Мартрейд» ООО-н пашаеҥже-влак шокшо кочкышым да чайым ямдыленыт.

Снимкыште: акцийыш самырык тукым дене пырля чодыра пашан ветеранже-шамычат ушненыт.

Марий Элын Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствыжын воткыл лаштыкше гыч налме.

 

 

 

