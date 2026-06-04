Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцев «Единый Россий» партийын ончылгоч йӱклымаштыже сеҥыше-влак дене вашлийын

Партийын регионысо отделенийжын секретарьже палемден: республикыште илыше-влак ончылгоч йӱклымашлан але марте лийдыме интересым ончыктеныт – йӱклымашке 65 тӱжем утла сайлыше ушнен. Тидыже тылеч ончычсо кампанийын показательже деч кок пачаш шукырак.
– Отделенийын секретарьже семын мылам тиде – сай пале. Нине цифр-влак еҥ-влакын ӱшаныштым, партийлан ӱшанымыштым, йӱкышт кӱлешан да регионын пӱрымашыжым ыштымашке надырым пыштымым умылымыштым ончыкта, – палемден Юрий Зайцев.
Тудо Кугыжаныш Думын депутатше, «Единый Россий» фракцийын вуйлатышыжын алмаштышыже Александр Борисовым, Кугыжаныш Погынын депутатше, Социальный политике, тазалыкым аралымаш да ветеран-влакын пашашт шотышто комитетшын председательже Наталья Козловам да Марий Эл Республик кумдыкышто федеральный избирательный округышто ончылгоч йӱклымаште сеҥыше-влакым лично саламлен.
– Сеҥымашда – тиде тендан сеҥымашда веле огыл, тыгак Марий Элыште илыше-влак ончылно кугу ответственность.
Партийнан шонымашыже – еҥ-влаклан чынже денак мо кӱлеш, тудым ышташ. Ме утым огына сӧрӧ да яра лозунгымат огына темле. Ме ойлена да ыштена. Иктаж-мом ыштен кертме огыл гын, умылтарена да обязательно тӧрлатена. Лачшымак тыште мемнан вийна да чынна. Кызыт эн кӱлешан задаче-влаклан кугу тӱткышым ойыраш, еҥ-влакын илышышт сайрак да йӧнанрак лийже манын кажне кечын пашам ышташ жап, – палемден Юрий Зайцев.
Вашлиймаште партийын икмыняр темлымашыжым илышыш пуртымо шотышто йодыш-влакым каҥашеныт. «Марий кеҥеж», «Еҥ-влакын темлымашышт», «Мемнан кудывече гыч рвезе-влак», «Таза республик», «Пеҥгыде еш» проект-влакым шыҥдарыме нерген еҥ-влак сайын палат. Нине проект-шамыч илыш качествым саемдаш полшат.
Мероприятийыште Юрий Зайцев Поро кумылым ончыктымо «Коробка храбрости» всероссийский акцийыш ушнен. Тудым «Единый Россий» партийлан мелын улшо еҥ-влак организоватленыт.
Акцийын шонымашыже – медицине учрежденийлаште эмлалтше икшыве-влаклан полшаш, нунын кумылыштым нӧлталаш.
«Единый Россий» партийын верысе отделенийлаштыже Марий Элын чыла олаж ден районлаштыже, тыгак Йошкар-Олаште Мер полыш штабыште йоча-влаклан модышым, книгам, канцеляр ӱзгарым, модмо наборым погаш тӱҥалыныт.
Акций 1 июль марте шуйна. Погымо пӧлек-влакым республикысе йоча медицине учреждений-влаклан пуат.
Любовь Камалетдинова