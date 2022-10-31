САМЫРЫК ТУКЫМ УВЕР ЙОГЫН Чолгалык

Марий Эл гыч кум сеҥыше!

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 15 гана онченыт

Школышто тунемше кум ӱдыр «Большая перемена» Россий кӱкшытан конкурсышто сеҥышыш лектын!

Ушештарена, тудыжо «Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влакым патриотизм шӱлышеш куштымаш» федерал проект почеш «Артек» всероссийский рӱдерыште эртен.

Чылаже тушто сеҥыше радамыш 11-ше классыште тунемше 300 ӱдыр-рвезе лектын. Кажныжлан стартаплан але образованийым налаш миллион теҥге гыч пуаш палемденыт. Тыгак сеҥышылан сеҥымаш портфолиожлан ешартыш балл лиеш, тудыжо вузыш тунемаш пурымо годым моткоч кӱлешан. 9-ше да 10-шо классыш коштшо эше 300 тунемше тиде конкурсышто 200 тӱжем теҥге гыч сеҥен налын.

Сеҥыше-влак радамыште Марий Эл гыч кум ӱдыр лектын. Тиде – Бауман лицейын 11-ше классыштыже тунемше Маргарита Жирова, ты тунемме верыштак 10-шо классыш коштшо Лейли Караева да Экономико-правовой гимназийын 11-ше классше гыч София Свечихина (снимкыште).

Г.Кожевникова

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