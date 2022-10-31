Марий Эл гыч кум сеҥыше!

Школышто тунемше кум ӱдыр «Большая перемена» Россий кӱкшытан конкурсышто сеҥышыш лектын!
Ушештарена, тудыжо «Образований» национальный проектын «Россий Федерацийысе граждан-влакым патриотизм шӱлышеш куштымаш» федерал проект почеш «Артек» всероссийский рӱдерыште эртен.
Чылаже тушто сеҥыше радамыш 11-ше классыште тунемше 300 ӱдыр-рвезе лектын. Кажныжлан стартаплан але образованийым налаш миллион теҥге гыч пуаш палемденыт. Тыгак сеҥышылан сеҥымаш портфолиожлан ешартыш балл лиеш, тудыжо вузыш тунемаш пурымо годым моткоч кӱлешан. 9-ше да 10-шо классыш коштшо эше 300 тунемше тиде конкурсышто 200 тӱжем теҥге гыч сеҥен налын.
Сеҥыше-влак радамыште Марий Эл гыч кум ӱдыр лектын. Тиде – Бауман лицейын 11-ше классыштыже тунемше Маргарита Жирова, ты тунемме верыштак 10-шо классыш коштшо Лейли Караева да Экономико-правовой гимназийын 11-ше классше гыч София Свечихина (снимкыште).
Г.Кожевникова