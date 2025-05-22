«Знание» обществе Ача-ава сообществе-влакын инициативышт конкурсым эртарен. Кокымшо тургымышто Марий Эл гыч 12 проект сеҥышыш лектын.

Тыге Йошкар-Оласе 30-шо №-ан школ «Школышто тунемше-влакын мастарлыкыштын галерейже» проектшылан кок миллион наре теҥге премийым налын.

500 тӱжем гыч ик миллион наре теҥге марте категорийыште регионнан куд школжылан премийым проектыштым илышыш шыҥдараш ойыреныт.

* Советский поселкысо 3-шо №-ан школ «ДвижениеБезОпасности» проект;

* Козьмодемьянск оласе 3-шо №-ан «Поколения выбирают ЗОЖ» проект;

* Йошкар-Оласе 14-ше №-ан гимназийын «Инновационная теплица — растим и растем вместе» проект;

* Семёновко селасе 21-ше №-ан школ «Победа будет Zа нами!» проект;

* Политехнический лицей-интернат «Я и моя семья: совместное путешествие в самопознание» проект.

200 тӱжем гыч 500 тӱжем теҥге марте категорийыште регионын вич школжо сеҥышыш лектын. Кажныже шке проектшым илышыш шыҥдара:

* Звенигово оласе лицей «Безопасные приключения» турслёт;

* Оршанке район Кугунур школ тунемме вержын газет редакцийже дене кылдалтше проект;

* У Торъял район Элембай школ «Территория мечты» проект;

* Йошкар-Оласе 2-шо №-ан школ «Школа радио» проект;

* Экономике да право гимназий «Мастерская доброты» проект.