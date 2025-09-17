Марий чодыра тек ончыкыжымат лӱшка

Чодыра озанлык да чодырам перерабатыватлыше промышленность пашаеҥ-влакын профессионал пайремышт кажне ийын сентябрьын кумшо рушарнянже палемдалтеш.
Ты кече вашеш Марий кундемнан ик эн тӱҥ поянлыкшым аралыше да шукемден толшо, сай паша дене ойыртемалтше еҥ-влакым саламлат. Тений Марий Эл вуйлатыше Юрий Зайцевын кӱштымашыже почеш чодыра отрасль вияҥдымашке кугу надырым пыштымыжлан «Марий Элын сулло лесоводшо» чаплӱм дене Волжский район Алексеевский лесничествын 2-шо категориян лесникше Олег Григорьевым, Килемар районысо «Лесовод» ООО-н директоржын алмаштышыже Артур Лосевым да ты район гычак Кӹмья чодыра участкын инженерже Михаил Яичниковым палемденыт.
Чодырам руымо-шындыме пашам Пӱртӱс поянлык, экологий да йырым-йырысе средам аралыме министерствын виктарымыж почеш лесничестве ден чодыра арендатор-влак шуктат. Ончычсо семынак нунын коклаште кыл сай, икте-весылан нӧшмӧ, росота денат полшат. Кажне ийын чодыра озанлык пашаеҥ-влаклан тӱрлӧ мастарлык конкурсла эртаралтыт.
Отрасльыште тыршыше шуко династийым палемдаш лиеш. Южышт самырык годымак пӱртӱсым тӱзатыме пашаш толыт да ӱмырыштым пӧлеклат. Мут толмашеш, Марий Элын сулло лесоводшо Пётр Васильевич Пырихин вашке 65 ийым тема, чодыра пашаште – 40 ий наре. Техник-лесовод гыч тӱҥалын, район-влак кокласе Рӱдӧ чодыра управлений вуйлатыше марте шуын. Моткоч пашаче, кугу шинчымашан, сай организатор, пашазыже-влак деч чоткыдын йодын моштышо да тидын годым шкежат пеш ответственный, палемдат тудын нерген министерствыште. Моштен виктарымыжлан кӧра управлений чодырам уэмден, арален толмо, тыгак пожар ваштареш виктаралтше корнылам ыштыме, кеҥеж жапыште ужар поянлыкнам тул деч аралыме пашам сайын шукта. 2010, 2020 ийласе чодыра пожар годым Пётр Васильевич шкенжым ончыктен. 2010 ийыште тудо Килемар районысо кумдыкышто тул ваштареш вес тулым шкак колтен, тидлан кӧра Визымйӓр ден Куплоҥго илем-влакым арален коден кертме.
Тыгак кугу опытан пашаеҥ тыгак кум школ лесничествыш коштшо 60 ӱдыр-рвезым чодыра пашалан шӱмаҥда. Нунышт республикысе слётлаште чӱчкыдын ойыртемалтыт.
Чодыра пашаште тыршыше-влакым профессионал пайремышт дене регион вуйлатыше Юрий Зайцев саламлен. Ужар поянлыкна дене чапланыше кундемнан Юл кундем федерал округышто ик эн ончыл верыште улмыжым да лесопромышленный комплексын регионысо экономикыш кугу надырым пыштымыжым палемден. Республикысе депутат корпусым вуйлатыше Михаил Васютин шке саламлымаштыже ончыкыжымат чодыра отрасльым вияҥдыме дене кылдалтше йодыш-влаклан кугу тӱткышым да кӱлеш годым полышым ойырымо нерген ойлен.
Снимкыште: Пётр Пырихин.
Фотом министерствын воткыл лаштыкше гыч налме.