Марий ӱдырамашын чолгалыкшым палемден
Озаҥ оласе марий-влакын калыкле-тӱвыра автономийыштым вуйлатыше Людмила Ивановна Мусихина 70 ияш лÿмгечыжым палемден.
Ынде ятыр ий чолга ӱдырамаш тусо марий-влак коклаште кугу пашам вÿда, шочмо калыкше верч тырша. Тудо тыгак Татарстанысе марий-влакын калыкле- тӱвыра автономийыштым вуйлатышын алмаштышыже, Мер Каҥашын еҥже. Татарстан Республикыште – пагалыме меръеҥ. Таклан огыл лӱмгече амал дене тудлан Татарстанысе Калык-влак ассамблейын оҥыш пижыктыме «За сохранение и укрепление народного единства» чап палыжым кучыктеныт. Марий ӱдырамаш ты мер организацийыштат тудлан негызым пыштыме пагыт гычак тырша. Кызыт ревкомиссийжын еҥжылан шотлалтеш.
Снимкыште. Людмила Мусихина.
Фотом Озаҥ марий-влакын воткыл лаштыкше гыч налме.