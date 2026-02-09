 Мӱкшызӧ-влак каҥашат

Районлаште мӱкшызӧ-влак республик кӱкшытан конференцийлан ямдылалтыт.
Тыгай тӱшка погынымаш деч ончыч мӱкш ончышо-влак районласе ушем председательын отчетшым колыштыт. Тыгак вольык чер ваштареш кучедалше станцийын начальникше ой-каҥашым пуа. Лишыл кум ий жаплан председательым, тыгак конференцийыш делегат-влакым сайлат.
Эн ончыч тыгай погынымаш Советский районышто эртен. Тушто у председательым, Руслан Зангировым, сайленыт. Мӱй конкурсым эртареныт. Тидым ешарыман: тений республиканский конференцийыштат тыгай конкурс ныл номинаций дене эртаралташ тӱҥалеш. Тидлан тӱҥалтышым Оршанке район гыч Алексей Семёнов ыштен. Тудо Краснодарысе Кубань кугыжаныш университетыште шинчымашым нӧлтен, мӱйын качествыже шотышто специалист лийын лектын.
Вячеслав Смоленцевын фотожо