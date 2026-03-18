ОБРАЗОВАНИЙ УВЕР ЙОГЫН

Мӧҥгысӧ деч тамле мо?

Галина Кожевникова Материалым 25 гана онченыт

 

Марий Элыште «Эн сай школ столовый-2026» Россий кӱкшытан конкурсын регионысо йыжыҥже лийын.

Повар-влак «Школ кочкыш 3.0» теме дене мӧҥгысӧ заданийым ончыктеныт. Жюри «Мӧҥгысӧ гаяк тамле» номинацийыште Морко посёлкысо 2-шо №-ан ден Оршанке районысо Тошто Крешын школ-влакын, тыгак «Ончыкылыкын менюжо» номинацийыште Волжск оласе лицейын кочмыверлаштышт тыршыше-влакын пашаштым кӱкшын аклен. Нуно конкурсын вес йыжыҥыштыже, 24 апрельыште, мастарлыкым ончыкташ тӱҥалыт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налыт

Налог пура, тиде сай

Марий Эл Республикын консолидироватлыме бюджетшын доходышкыжо тений икымше пелийыште 9901 миллион теҥге налогым да налог деч посна пурышо доходым лудаш…
Юлын яндарлыкше верч

28 февральыште Марий Элым вуйлатыше Верхневолжский бассейновый округын Бассейновый советшын колымшо, юбилейный, заседанийыштыже участвоватлен. Александр Евстифеев тиде мероприятийыш погынышо лудаш…
Малаш ярсен огытыл

У Торъял районышто «NE СПАТЬ» молодежный фестиваль эртен. Тушко пӱтынь район гыч 30 утла ӱдыр-рвезе ушнен. Самырык-шамыч посёлкысо тӱвыра лудаш…

Добавить комментарий