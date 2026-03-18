Мӧҥгысӧ деч тамле мо?

Марий Элыште «Эн сай школ столовый-2026» Россий кӱкшытан конкурсын регионысо йыжыҥже лийын.
Повар-влак «Школ кочкыш 3.0» теме дене мӧҥгысӧ заданийым ончыктеныт. Жюри «Мӧҥгысӧ гаяк тамле» номинацийыште Морко посёлкысо 2-шо №-ан ден Оршанке районысо Тошто Крешын школ-влакын, тыгак «Ончыкылыкын менюжо» номинацийыште Волжск оласе лицейын кочмыверлаштышт тыршыше-влакын пашаштым кӱкшын аклен. Нуно конкурсын вес йыжыҥыштыже, 24 апрельыште, мастарлыкым ончыкташ тӱҥалыт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерствын соцкылысе лаштыкше гыч налыт