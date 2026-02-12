УВЕР ЙОГЫН

Лу тӱжемым эртеныт

Вячеслав Смоленцев Комментарий Материалым 28 гана онченыт

 

Марий Турек районысо озанлык-влак кодшо ийын шӧрым ончылийысе деч 2,2 тӱжем чоло тоннлан шукырак ыштен налыныт.

Ик ушкаллан шотлымаште ӱмаште районышто 8505 килограмм шӧрым, але ончылийысе деч 678 килограммлан шукырак, лӱштеныт. Эн ончылно «Хлебниковский» ден «Акпарс» агрофирме» ООО-влак улыт. Тыште кажне ушкал деч кокла лӱштыш лу тӱжем килограммым эртен.

Доярке-влакын таҥасымаште ойыртемалтыныт:

* «Хлебниковский» ООО гыч Сусана Пайбактова кажне ушкалжылан шотлымаште 11074 килограмм дене шӧрым шупшылын;

*«Акпарс» агрофирме» ООО гыч Светлана Смирнова тудын дечын куд килограммлан гына почеш кодын.

*Кумшо верыште – «Хлебниковский» ООО гыч Елизавета Мушкина. Тудо 10996 килограмм дене лӱштен.

Вячеслав Смоленцевын фотожо.

 

 

 

Опубликовать в Одноклассники

Лудаш темлена:
УВЕР ЙОГЫН

Военно-патриотический шӱлышан пашалан старт пуалтын

23 январьыште Йошкар-Оласе Самырык-влак полатыште  республик кӱкшытан оборонно-массовый да военно-патриотический паша месячник стартым налын. Тудо Отечествым аралыше-влакын кечыштлан пӧлеклалтеш. лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Евстифеевым Россий Правительствын Россий Федерацийыште региональный вияҥмаш шотышто комиссийышкыже пуртеныт

Марий Эл Республик вуйлатыше Александр Евстифеевым Россий Правительствын Россий Федерацийыште региональный вияҥмаш шотышто комиссийышкыже пуртеныт, палдара Марий Эл Республик лудаш…

Опубликовать в Одноклассники
УВЕР ЙОГЫН

Телымат йомыт

Марий аварийно-утарыше службын увертарымыже почеш, ончыгече кас велеш оперативный дежурныйын пультышкыжо айдеме йоммо нерген шижтареныт. 

Опубликовать в Одноклассники

Добавить комментарий