Лу тӱжемым эртеныт

Марий Турек районысо озанлык-влак кодшо ийын шӧрым ончылийысе деч 2,2 тӱжем чоло тоннлан шукырак ыштен налыныт.
Ик ушкаллан шотлымаште ӱмаште районышто 8505 килограмм шӧрым, але ончылийысе деч 678 килограммлан шукырак, лӱштеныт. Эн ончылно «Хлебниковский» ден «Акпарс» агрофирме» ООО-влак улыт. Тыште кажне ушкал деч кокла лӱштыш лу тӱжем килограммым эртен.
Доярке-влакын таҥасымаште ойыртемалтыныт:
* «Хлебниковский» ООО гыч Сусана Пайбактова кажне ушкалжылан шотлымаште 11074 килограмм дене шӧрым шупшылын;
*«Акпарс» агрофирме» ООО гыч Светлана Смирнова тудын дечын куд килограммлан гына почеш кодын.
*Кумшо верыште – «Хлебниковский» ООО гыч Елизавета Мушкина. Тудо 10996 килограмм дене лӱштен.
Вячеслав Смоленцевын фотожо.