Озаҥыште «Команде ПРОФИ» всероссийский форум лийын. Тушко Российын 50 регионжо гыч кыдалаш профессионал образованийым пуышо организацийла гыч воспитаний пашам шуктышо 500 участник погынен, нунын кокла гыч лу еҥже – Марий Эл гыч (снимкыште).
Мероприятийын икымше кечынже погынышо-влакым «Команда ПРОФИ» проектын трекше-шамыч дене палдареныт. Варажым ӱчашымашан площадке пашам ыштен, тушто нуно студент-влак дене пашам ыштыме шотышто каҥашеныт, шонымашыштым ойленыт.
Форумышто Россий Федераций Просвещенийын кыдалаш профессионал образований сферыште кугыжаныш политике департаментым вуйлатыше В.Неумывакин, «Россий – йӧным пуышо эл» АНО-н генеральный директоржо А.Сериков да молат лийыныт.
Г.Кожевникова
Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.