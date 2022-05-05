ОБРАЗОВАНИЙ

Лу еҥже – Марий Эл гыч

Галина Кожевникова Comment(0) Материалым 18 гана онченыт

Озаҥыште «Команде ПРОФИ» всероссийский форум лийын. Тушко Российын 50 регионжо гыч кыдалаш профессионал образованийым пуышо организацийла гыч воспитаний пашам шуктышо 500 участник погынен, нунын кокла гыч лу еҥже – Марий Эл гыч (снимкыште).

Мероприятийын икымше кечынже погынышо-влакым «Команда ПРОФИ» проектын трекше-шамыч дене палдареныт. Варажым ӱчашымашан площадке пашам ыштен, тушто нуно студент-влак дене пашам ыштыме шотышто каҥашеныт, шонымашыштым ойленыт.

Форумышто Россий Федераций Просвещенийын кыдалаш профессионал образований сферыште кугыжаныш политике департаментым вуйлатыше В.Неумывакин, «Россий – йӧным пуышо эл» АНО-н генеральный директоржо А.Сериков да молат лийыныт.

Г.Кожевникова

Фотом Марий Эл Образований да науко министерстве гыч налме.

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