Леведышым уэмдаш – 10,6 миллион теҥге  

Марий Элым вуйлатыше Юрий Зайцевын решенийже почеш Козьмодемьянск оласе Йоча усталык пӧртын леведышыжым олмыкташ 10,6 миллион теҥге ойыралтеш.
«Палем, республикнан кажне муниципальный образованийыштыже тӱткышым йодшо тыгай объект уло. Нунын шотышто еҥ-влакын йодмашыштым лудам, калык дене вашлийын мутланем, тыгак районым вуйлатыше-влак деч пален налам.Тиде вашкыл ик эн пӱсӧ йодышым решатлаш да республикысе ола ден селалам тӱзаташ полша», – каласен Юрий Зайцев.
Козьмодемьянск оласе Йоча усталык пӧрт ешартыш образованийым пуымо рӱдерлан шотлалтеш. Тушто 4-18 ияш 1000 утла икшыве моштымашыжым вияҥда. Нуно педагог-наставникыштын вуйлатымышт почеш конкурслаш ушнат да сеҥыше ден призёр-влакын радамышкышт лектыт. Мутлан, 2024-2025 тунемме идалыкын икымше пелийыштыже тӧнежын 400 воспитанникше муниципальный, республик, регион, Россий да тӱнямбал кӱкшытан конкурслаште призёр лийын.
Йоча усталык пӧртын леведышыжым уэмден олмыкташ проект-смете ямде, сандене лишыл жапыште пашам тӱҥалаш палемдыме.
Марий Эл вуйлатышын пресс-службыжын уверже негызеш Галина Кожевникова ямдылен
Денис Речкинын фотожо