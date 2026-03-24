Йошкар-Олаште Ленин лӱмеш площадь у сыным налын кертеш.
Ты кумдык Оласе кумдыкым йӧнаным ыштыме эн сай проект-влак всероссийский конкурсын «Малые города и опорные населенные пункты» категорийыштыже участвоватла.
Кызыт площадьын сынжым кузе вашталташ лийме шотышто темлымаш-влакым погат, увертара «Йошкар-Ола» газет. Темлымашым 2 апрель марте погат.
Нуным кок йӧн дене пуаш лиеш: кагазыште, тудым ола администрацийыш намийыман (Ленин проспект, 27) але Марий Элыште «Единый Российын» мер полыш штабышкыже кондыман (Пушкин урем, 14), тыгак upr_narod@i-ola.ru электрон почтыш колташ йӧн уло.
Михаил Скобелевын фотожо.